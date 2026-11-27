El nombre de la organización está inspirado en el texto Yo, el lápiz, una obra que aborda conceptos como el conocimiento disperso, la cooperación espontánea y los sistemas de incentivos.

Salud infantil, educación y un comedor comunitario

Entre los principales ejes de Fundación Lápiz se encuentran la salud infantil y la educación. Asimismo, Maratea adelantó que uno de los proyectos que pretende impulsar es la creación de un comedor comunitario.

La iniciativa también contempla la producción de un podcast, en el que se tratarán estas problemáticas y otros temas vinculados con el desarrollo de la fundación.

Por otra parte, el creador de contenido señaló que la nueva cuenta no estará destinada únicamente a comunicar los avances de los proyectos solidarios, sino que también incluirá publicaciones relacionadas con la economía.

“Para arrancar entonces con qué contenido se va a subir a esta cuenta: más allá de todo tipo de contenido que tenga que ver con para dónde va la fundación, cómo van creciendo los proyectos, yo también quiero subir contenido sobre economía”, anticipó.

Cómo funcionaría el sistema de aportes

Uno de los aspectos que Maratea explicó fue el modelo de financiamiento que imagina para sostener la fundación. Su propuesta consiste en implementar un sistema de membresías, mediante el cual las personas puedan realizar contribuciones mensuales para acompañar el desarrollo de las distintas iniciativas.

Como referencia, mencionó un aporte de 3.000 pesos mensuales, equivalente a 36.000 pesos por año.

El influencer planteó que busca generar una dinámica en la que quienes colaboren puedan obtener un beneficio superior al dinero invertido. En ese sentido, sostuvo que su intención es que los participantes “terminen teniendo más ganancia que pérdida” por formar parte del proyecto.

“Quiero vivir de esto”: el nuevo objetivo de Maratea

Maratea también dejó en claro que pretende dedicarse de lleno a Fundación Lápiz y convertirla en su principal actividad laboral y fuente de ingresos.

“Yo quiero vivir de esto”, afirmó al explicar que está dispuesto a cerrar su cuenta personal de Instagram, que hasta ahora representaba su principal vía de ingresos, si la fundación consigue ocupar ese lugar.

De esta manera, el influencer busca concentrar sus esfuerzos en el crecimiento de la organización y en el desarrollo de sus propuestas solidarias, luego de haber anunciado su retiro de las redes sociales personales.