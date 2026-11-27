Tras anunciar su retiro de las redes sociales, el influencer regresó a Instagram con una iniciativa enfocada en la salud infantil, la educación y la creación de un comedor comunitario.
El influencer regresó a Instagram con una cuenta dedicada a una iniciativa que busca abordar problemáticas relacionadas con la salud infantil, la educación y la creación de un comedor comunitario. Además, adelantó que pretende convertir la fundación en su principal fuente de ingresos.
Tras anunciar el cierre definitivo de sus redes sociales, Santiago Maratea volvió a Instagram con un nuevo perfil para presentar Fundación Lápiz, una propuesta solidaria que tiene como objetivo trabajar sobre distintas problemáticas sociales, con especial atención a la salud infantil y la educación.
La cuenta oficial del proyecto, @lapizfundacion, ya superó los 250 mil seguidores y continúa sumando usuarios. En un video de más de cinco minutos, el influencer explicó los objetivos de la iniciativa y compartió algunas de las ideas que busca desarrollar.
“Estoy muy entusiasmado con que por fin pude arrancar con este proyecto. El único objetivo de este primer video es poder darles un pantallazo general a todas las personas nuevas sobre por dónde va a ir esta fundación, qué ideas tenemos para con este proyecto”, expresó.
El nombre de la organización está inspirado en el texto Yo, el lápiz, una obra que aborda conceptos como el conocimiento disperso, la cooperación espontánea y los sistemas de incentivos.
Entre los principales ejes de Fundación Lápiz se encuentran la salud infantil y la educación. Asimismo, Maratea adelantó que uno de los proyectos que pretende impulsar es la creación de un comedor comunitario.
La iniciativa también contempla la producción de un podcast, en el que se tratarán estas problemáticas y otros temas vinculados con el desarrollo de la fundación.
Por otra parte, el creador de contenido señaló que la nueva cuenta no estará destinada únicamente a comunicar los avances de los proyectos solidarios, sino que también incluirá publicaciones relacionadas con la economía.
“Para arrancar entonces con qué contenido se va a subir a esta cuenta: más allá de todo tipo de contenido que tenga que ver con para dónde va la fundación, cómo van creciendo los proyectos, yo también quiero subir contenido sobre economía”, anticipó.
Uno de los aspectos que Maratea explicó fue el modelo de financiamiento que imagina para sostener la fundación. Su propuesta consiste en implementar un sistema de membresías, mediante el cual las personas puedan realizar contribuciones mensuales para acompañar el desarrollo de las distintas iniciativas.
Como referencia, mencionó un aporte de 3.000 pesos mensuales, equivalente a 36.000 pesos por año.
El influencer planteó que busca generar una dinámica en la que quienes colaboren puedan obtener un beneficio superior al dinero invertido. En ese sentido, sostuvo que su intención es que los participantes “terminen teniendo más ganancia que pérdida” por formar parte del proyecto.
Maratea también dejó en claro que pretende dedicarse de lleno a Fundación Lápiz y convertirla en su principal actividad laboral y fuente de ingresos.
“Yo quiero vivir de esto”, afirmó al explicar que está dispuesto a cerrar su cuenta personal de Instagram, que hasta ahora representaba su principal vía de ingresos, si la fundación consigue ocupar ese lugar.
De esta manera, el influencer busca concentrar sus esfuerzos en el crecimiento de la organización y en el desarrollo de sus propuestas solidarias, luego de haber anunciado su retiro de las redes sociales personales.
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