Prime Video renovó la serie ambientada en la Segunda Edad de la Tierra Media y confirmó que el rodaje comenzará en abril de 2027.
Prime Video -servicio de streaming de Amazon- confirmó oficialmente la realización de la cuarta temporada de "El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder", la costosa producción inspirada en el universo de J.R.R. Tolkien. El anuncio se dio a conocer el mismo día en que se estrenaron los dos últimos episodios de la tercera temporada, en los que se mostró por primera vez en pantalla la forja del Anillo Único.
La nueva entrega ya se encuentra en etapa de preproducción y el rodaje está previsto a partir de abril de 2027 en Shepperton Studios, en el Reino Unido, donde se produce la serie. Por el momento no se reveló fecha de estreno, cantidad de episodios ni detalles de trama. Lo que sí se confirmó es la continuidad del equipo creativo encabezado por los showrunners -máxima autoridad creativa y ejecutiva- J.D. Payne y Patrick McKay, quienes desde el inicio plantearon un plan de cinco temporadas para contar la historia de la Segunda Edad.
Peter Friedlander, director de Televisión Global de Amazon MGM Studios, destacó en el comunicado “Ahora que la tercera temporada nos ofrece el gran acontecimiento que los fans llevaban tanto tiempo esperando -en referencia de la forja del Anillo Único-, nos enorgullece confirmar la cuarta temporada con J.D. Payne, Patrick McKay y todo el equipo creativo. Estamos deseando sumergir aún más a los espectadores en el fascinante mundo de la Segunda Edad de Tolkien”.
El éxito de audiencia de la tercera temporada respaldó la decisión, ya que según los datos que maneja Amazon, alcanzó 33 millones de espectadores en sus primeros 12 días y se ubicó entre las diez temporadas de regreso más vistas en la historia de Prime Video. Además, se mantuvo como el título número uno a nivel mundial y llegó al primer puesto en más de 100 países. Actualmente, los 24 episodios de las tres primeras temporadas ya están disponibles en la plataforma en más de 240 países y territorios.
La continuación se centrará en el período posterior a la creación del Anillo Único, con la expectativa de avanzar hacia acontecimientos clave de la Segunda Edad, como la caída de Númenor y el avance de Sauron.
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