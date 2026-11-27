La nueva entrega ya se encuentra en etapa de preproducción y el rodaje está previsto a partir de abril de 2027 en Shepperton Studios, en el Reino Unido, donde se produce la serie. Por el momento no se reveló fecha de estreno, cantidad de episodios ni detalles de trama. Lo que sí se confirmó es la continuidad del equipo creativo encabezado por los showrunners -máxima autoridad creativa y ejecutiva- J.D. Payne y Patrick McKay, quienes desde el inicio plantearon un plan de cinco temporadas para contar la historia de la Segunda Edad.