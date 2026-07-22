Jimena Barón, contra los artistas internacionales que criticaron a la Argentina: qué dijo

La cantante salió en defensa del país con un mensaje extenso en sus redes sociales. Reivindicó el espíritu solidario de los argentinos y salió al cruce de los artistas que se sumaron a los cuestionamientos tras el Mundial.
La derrota de la Selección frente a España 1 a 0, que consagró al conjunto europeo como campeón del mundo, desató fuertes repercusiones en las redes sociales. Más allá del resultado deportivo, los argentinos quedaron en el centro de una ola de críticas que derivó en cuestionamientos sobre el país, sus aspectos sociales y culturales.
En ese escenario, Jimena Barón decidió pronunciarse públicamente y salió en defensa de la Argentina con un extenso mensaje publicado en sus historias de Instagram.
Con un texto cargado de emoción, la cantante aclaró que su tristeza no se debe sólo a la derrota en la final y destacó el vínculo que la Selección construyó con la gente en los últimos años. "Intentaré distraerme y que se me pase la tristeza que claramente no tiene nada que ver con no haber salido campeones otra vez. Mirá si nos van a deber algo los pibes de la selección que nos alegran el corazón hace tanto tiempo”, expresó en el inicio de su descargo.
Más adelante, reivindicó el espíritu solidario del país y recordó un fragmento del Preámbulo de la Constitución Nacional para reforzar su mensaje. "Es un país en el que en su misma Constitución dice: ‘Asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros... y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino’. Argentina no sólo recibe, Argentina abraza. A todo el mundo, desde siempre. Argentina comparte salud y educación. Argentina se levanta de lo que sea, con humor, con amor y siempre con solidaridad. Argentina, tierra del Diego, Messi, el Papa Francisco y Favaloro. A Argentina le sobra siempre aunque siempre le falte”, destacó la artista.
Jimena Barón también cuestionó a quienes aprovecharon el contexto del Mundial para atacar al país, especialmente a usuarios de otros países de Latinoamérica: “Todo lo que se está diciendo de este país es una vergüenza, sobre todo de nuestros compañeros latinoamericanos”.
Convencida de que la Argentina dejará atrás este momento y saldrá adelante, resaltó la resiliencia que, según afirmó, caracteriza a los argentinos. “Nosotros nos vamos a levantar, como siempre, porque estamos acostumbrados. Porque se burlan de lo mismo que nos hizo resilientes. Por eso no nos puede parar nada ni nadie. Además, somos el país más pasional y orgulloso de su bandera del mundo. Indiscutiblemente también somos la mejor hinchada del planeta”, aseguró.
En otro tramo del mensaje, lanzó una crítica hacia algunos artistas internacionales que se sumaron a los cuestionamientos contra el país, pese a que suelen elegirlo para promocionar sus trabajos. "Bien que cuando necesitan que sus discos y videos se oigan y vean con buen público, eligen Argentina", disparó.
Para cerrar, Jimena Barón aseguró que el episodio terminó fortaleciendo el sentimiento de unidad entre los argentinos y dejó una emotiva declaración de amor al país. "Esto, lejos de rompernos, nos une mucho más entre nosotros, que jamás nos vamos a olvidar de esta ola de odio tan injusta y desagradable. Te amo Argentina, tierra preciosa, tierra de buena gente. Nunca dudes del corazón de un argentino", concluyó.
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