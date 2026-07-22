Jimena Barón, contra los artistas internacionales que criticaron a la Argentina: qué dijo

La historia compartida por Jimena Barón en su cuenta de Instagram.

Jimena Barón también cuestionó a quienes aprovecharon el contexto del Mundial para atacar al país, especialmente a usuarios de otros países de Latinoamérica: “Todo lo que se está diciendo de este país es una vergüenza, sobre todo de nuestros compañeros latinoamericanos”.

Convencida de que la Argentina dejará atrás este momento y saldrá adelante, resaltó la resiliencia que, según afirmó, caracteriza a los argentinos. “Nosotros nos vamos a levantar, como siempre, porque estamos acostumbrados. Porque se burlan de lo mismo que nos hizo resilientes. Por eso no nos puede parar nada ni nadie. Además, somos el país más pasional y orgulloso de su bandera del mundo. Indiscutiblemente también somos la mejor hinchada del planeta”, aseguró.

En otro tramo del mensaje, lanzó una crítica hacia algunos artistas internacionales que se sumaron a los cuestionamientos contra el país, pese a que suelen elegirlo para promocionar sus trabajos. "Bien que cuando necesitan que sus discos y videos se oigan y vean con buen público, eligen Argentina", disparó.

Para cerrar, Jimena Barón aseguró que el episodio terminó fortaleciendo el sentimiento de unidad entre los argentinos y dejó una emotiva declaración de amor al país. "Esto, lejos de rompernos, nos une mucho más entre nosotros, que jamás nos vamos a olvidar de esta ola de odio tan injusta y desagradable. Te amo Argentina, tierra preciosa, tierra de buena gente. Nunca dudes del corazón de un argentino", concluyó.