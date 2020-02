El pasado domingo, Joaquin Phoenix fue premiado como mejor actor en los Bafta 2020 (los premios cinematográficos que otorga la Academia de Cine Británica) por su papel en Joker. Una vez más, el actor brindó un discurso político, ahora, en defensa de la diversidad y la inclusión, con críticas a la industria.

"Me siento muy honrado y privilegiado por estar aquí esta noche. Los Bafta siempre me han apoyado en mi carrera y estoy profundamente agradecido", comenzó.

"Pero también debo decir que me siento en un aprieto porque muchos queridos actores que también se lo merecen no tienen el mismo privilegio. Creo que lanzamos un mensaje muy claro a la gente de color: que no sos bienvenidos aquí. Ese es el mensaje que estamos enviando a gente que ha contribuido tanto a nuestro medio y nuestra industria, haciendo cosas de las que nos beneficiamos", siguió.

Phoenix aclaró que nadie "está pidiendo caridad ni un trato preferente". Y remató: "aunque eso es lo que nos damos a nosotros cada año". "La gente solo quiere ser reconocida, apreciada y respetada por su trabajo. Esta no es una condena del todo justa, porque me avergüenza decir que soy parte del problema. No he hecho todo lo que está en mis manos para asegurarme de que todos los rodajes en los que trabajo sean inclusivos", concluyó.