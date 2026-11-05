Jorge "Corcho" Rodríguez lanzó La Roca Records, con el primer disco de Peyceré Trío

La Roca Records, la nueva compañía discográfica -creada por Jorge “Corcho” Rodríguez-, presentó el primer disco de su catálogo: “Carcamán” de Peyceré Trío.
La compañía discográfica La Roca Records, creada por Jorge “Corcho” Rodríguez, presentó “Carcamán” de Peyceré Trío, su primer disco el pasado martes 3 de noviembre en Buenos Aires. Se trata de un sello sin fines de lucro que nace con la visión de darle apoyo a artistas y para desarrollar proyectos de alta calidad musical.
Este álbum marca el debut de la nueva compañía discográfica argentina, y dada la importancia del proyecto Sony Music será la responsable de distribuirlo mundialmente.
“Carcamán” de Peyceré Trío fue grabado en La Roca Power Studio por Álvaro Villagra (responsable de algunos de los discos más importantes del rock nacional), mezclado por el legendario Eddie Kramer (trabajó con The Beatles, David Bowie, Eric Clapton, Jimi Hendrix, Kiss, Led Zeppelin, Rolling Stones y Carlos Santana, entre otros) y masterizado por Bernie Grundman, garantizando un sonido de excelencia. La producción ejecutiva correspondió a Jorge "Corcho" Rodríguez.
El disco reúne 10 composiciones -5 originales del trío y 5 versiones de clásicos del jazz- entre ellas: Blackbird (Lennon-McCartney), One Finger Snap (Herbie Hancock), Evidence (Thelonious Monk), Bolivia (Cedar Walton) y I'll Catch You (John Scofield) y es el resultado es un trabajo que combina frescura creativa con respeto por la tradición, consolidando al Peyceré Trío como una de las propuestas más sólidas de la escena jazzística argentina.
El trío está integrado por Sebastián Peyceré en batería, Gustavo Silva en piano y Víctor Sanders en contrabajo.
La Roca Power Studio es un espacio boutique de nivel internacional que combina acústica de alta gama con tecnología de vanguardia, desde el flujo analógico de una consola Neve 5088 hasta sistemas de mezcla inmersiva en Dolby Atmos, todo en un entorno diseñado por y para músicos, donde cada detalle técnico está al servicio de la obra.
Nacido de la visión de Jorge "Corcho" Rodríguez, este espacio cobra vida bajo la dirección técnica y sonora de Eddie Kramer. El icónico productor e ingeniero de sonido -detrás de las obras maestras de Jimi Hendrix, Led Zeppelin, The Beatles, The Rolling Stones y David Bowie- fue el encargado de conceptualizar todo el equipamiento del estudio y especificar el diseño a medida de la consola Neve 5088 de 48 canales que preside la sala de control.
Para contener este despliegue de ingeniería, John Storyk -fundador de WSDG y arquitecto del mítico Electric Lady Studios- trazó las paredes de un entorno acústico diseñado para capturar la energía del momento y transformarla en obra. "Nos inspiró Electric Lady, el santuario neoyorquino donde Jimi Hendrix cambió la historia. Quisimos traer ese espíritu acá: un lugar donde las ideas chocan y generan electricidad, donde la consola es testigo de algo que está naciendo" explicaron los creadores de La Roca Prower Studio.
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