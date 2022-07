Juan Minujín filma bajo las ódenes de Angelina Jolie

“¡Tan feliz con esta nueva aventura de filmar una película acá! No puedo estar más agradecido con esta profesión que me ha llevado y me lleva a recorrer tantos lugares y experiencias nuevas. (Cuando pueda contar más del proyecto les cuento, es hermoso!)”, expresó el intérprete de El Marginal en su cuenta de Instagram junto a una fotografía donde se lo podía ver en la capital italiana.

Without Blood es el quinto filme que dirige la intérprete de Maléfica y Lara Croft, y es protagonizado por la mexicana Salma Hayek, ambas actrices se hicieron muy amigas cuando compartieron elenco en la película Eternals, en el 2021.

Ambientada en plena primera guerra mundial, el libro de la película es una adaptación del bestseller internacional Sin sangre, del novelista italiano Alessandro Baricco, publicado en 2002 y que cuenta una historia de masacre y venganza, en dos épocas separadas por 50 años.