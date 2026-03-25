Nancy Dupláa en la marcha por el Día de la Memoria: "Hace un año que no tengo trabajo"

LA DURA REALIDAD ARTÍSTICA DE DUPLÁA

"La cultura nacional está difícil... Podemos decir que es casi una tragedia porque se está haciendo muy poco. Con esto del desfinanciamiento del INCA hace que muchas producciones independientes no puedan salir a la luz. Es realmente dramático", definió Nancy, en primera persona.

"La televisión ya no existe... Yo hace un año que no trabajo y soy una actriz privilegiada. La cosa se está poniendo muy muy difícil", argumentó Dupláa, esposa de Pablo Echarri, basándose en la realidad que le toca vivir desde lo artista desde hace varios meses a esta parte.