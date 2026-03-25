Nancy Dupláa en la marcha por el Día de la Memoria: "Hace un año que no tengo trabajo"

La actriz se refirió al duro momento que vive la cultura de la industria nacional: "La televisión ya no existe".
En el marco de la marcha por los cincuenta años del último golpe militar, Nancy Dupláa reflexionó sobre la necesidad de insistir en la transmisión de los derechos humanos. Y con total honestidad, la artista se sinceró sobre lo que le toca vivir en su profesión. "Es una tragedia lo que se está viviendo en la cultura nacional".
"Son cincuenta años que se conmemoran y, en estos momentos truendos que se están viviendo, hacen que uno tenga la voluntad, la fuerza y el deseo de venir a rectificar que hay ciertas cosas que no pueden volver a pasar", expresó Nancy, ante un micrófono abierto, que buscó su reflexión en una fecha clave para el país.
"Todavía hay una herida abierta que hay que resolver... No sólo por nosotros sino por los que vienen atrás nuestro. Por eso, era importante mis hijos también estén participando de esto. Vinimos en familia y organizados", agregó Dupláa, mientras avanzaba en la marcha. "Es fundamental organizarse. Me parece que el trabajo es colectivo como decimos siempre...".
"Pero también es individual de decir ´yo, aunque tengo privilegios, que me va bien, que vivo en buenas condiciones y que, aparte tengo una aspiración de que el otro este bien, desde esa sabiduría también intento contagiar al otro, en términos de paz, de contenido y de experiencia´. Así que cada uno de nosotros nos tenemos que autoimponer que hay que relatarle a los más jóvenes que hay cosas que todavía están abiertas y que hay que resolverlas".
"La cultura nacional está difícil... Podemos decir que es casi una tragedia porque se está haciendo muy poco. Con esto del desfinanciamiento del INCA hace que muchas producciones independientes no puedan salir a la luz. Es realmente dramático", definió Nancy, en primera persona.
"La televisión ya no existe... Yo hace un año que no trabajo y soy una actriz privilegiada. La cosa se está poniendo muy muy difícil", argumentó Dupláa, esposa de Pablo Echarri, basándose en la realidad que le toca vivir desde lo artista desde hace varios meses a esta parte.
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