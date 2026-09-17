Juan Minujín en Nueva York, con Salma Hayek y Angelina Jolie

"Without Blood" adapta la novela de Alessandro Baricco, en la cual, el relato corre en dos tiempos y se centra en las secuelas de la guerra: trauma, memoria, venganza y la posibilidad de sanar. Hayek interpreta a Nina; Bichir a Tito y Minujín es Salinas, un personaje anclado en el pasado, en la guerra y en la posguerra inmediata. El rodaje se hizo en Italia, con toma de vistas en Roma y en Apulia.

Minujín llegó al proyecto por un casting cerrado que se inició en Colombia y México y recién después abrieron la convocatoria en Argentina. Recibió un texto en inglés de tres páginas mientras filmaba otra película. Para el actor de "El Marginal", "Los dos papas" y "El suplente", es uno de sus trabajos más visibles fuera del país.