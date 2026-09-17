Juan Minujín en Nueva York, con Salma Hayek y Angelina Jolie

El protagonista de "El Marginal", "Los dos papas" y "Coppola, el representante", se encuentra en América del Norte promocionando su nuevo filme junto a Salma Hayek y Demián Bichir.
El actor argentino Juan Minujín participó en Nueva York de la premiere de "Without Blood" ("Sin sangre"), el film que dirigió y escribió Angelina Jolie y en el que comparte cartel con Salma Hayek y Demián Bichir. El estreno comercial en cines de Estados Unidos está previsto para el próximo 18 de septiembre.
En su cuenta personal de Instagram, Minujín publicó fotos y videos de esa noche tan especial y escribió “Ayer premiere de Without Blood en NY. ¡Tengo una felicidad tan enorme por este estreno!.Trabajar con estos artistas que admiro tanto y que tienen una calidad humana fuera de serie. La sensibilidad, el talento y la inteligencia de Angelina Jolie para dirigir y contar historias no tienen límites. Salma Hayek y Damián Bichir están extraordinarios”.
El actor argentino cerró con “Estoy profundamente orgulloso y agradecido de haber formado parte. La película es hermosa y tremenda. Ojalá pronto la podamos ver en Argentina, México, el resto de Latinoamérica y España”.
El filme tuvo su presentación mundial en septiembre de 2024 en el Festival de Toronto, donde Juan Minujín compartió alfombra roja con Angeline Jolie, él vistiendo de traje champagne y ella de negro con guantes.
"Without Blood" adapta la novela de Alessandro Baricco, en la cual, el relato corre en dos tiempos y se centra en las secuelas de la guerra: trauma, memoria, venganza y la posibilidad de sanar. Hayek interpreta a Nina; Bichir a Tito y Minujín es Salinas, un personaje anclado en el pasado, en la guerra y en la posguerra inmediata. El rodaje se hizo en Italia, con toma de vistas en Roma y en Apulia.
Minujín llegó al proyecto por un casting cerrado que se inició en Colombia y México y recién después abrieron la convocatoria en Argentina. Recibió un texto en inglés de tres páginas mientras filmaba otra película. Para el actor de "El Marginal", "Los dos papas" y "El suplente", es uno de sus trabajos más visibles fuera del país.
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