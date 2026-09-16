Tom Cruise mostró su cuerpo a los 64 años y reveló algunos de sus comportamientos

Un personaje diferente para Cruise

En Digger, Cruise interpreta a Digger Rockwell, un magnate del petróleo que intenta reparar un desastre ambiental provocado por su propia compañía.

Tom Cruise protagoniza Digger, la nueva película dirigida por Alejandro González Iñárritu.

La película está dirigida por Alejandro González Iñárritu, responsable de películas como Birdman y The Revenant, y llegará a los cines el 2 de octubre.

El papel supone un cambio respecto de algunas de las producciones más recientes de Cruise, marcadas principalmente por la acción y las grandes escenas de riesgo. El actor protagonizó las últimas entregas de Misión: Imposible y Top Gun: Maverick, estrenada en 2022.

“Soy intenso”

Durante la entrevista, Cruise explicó que su forma de trabajar no es nueva y que la intensidad lo acompaña desde su infancia ya que "incluso cuando era niño me decían: ‘Vamos, Tom. Eres muy intenso’”, recordó, para luego agregar: “No sé qué decir. Soy intenso”.

El actor sostuvo que esa característica está relacionada con su curiosidad y con su interés por comprender en profundidad aquello en lo que trabaja.

También contó que no teme equivocarse delante de sus compañeros. Según explicó, está dispuesto a “parecer ridículo” mientras intenta encontrar la mejor manera de desarrollar una escena o un personaje.

El actor defendió la experiencia de las salas de cine y aclaró que no está en contra de Netflix ni de la televisión.

Su defensa de las salas de cine

Además de hablar sobre su método de trabajo, Cruise se refirió a la transformación de la industria cinematográfica y a las plataformas de streaming.

“No tengo nada en contra del cable, la televisión o Netflix”, aclaró Cruise, quien se negó a estrenar en las plataformas Top Gun II, en medio de la pandemia, cuando los cines estaban cerrados.

Sin embargo, ponderó la que implica de ver una película en una sala junto a otras personas. “Lo que me gusta del cine es que todos nos reunimos en una sala y compartimos una experiencia”, señaló.