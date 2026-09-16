Tom Cruise mostró su cuerpo a los 64 años y reveló algunos de sus comportamientos

En una inusual entrevista con GQ, el actor habló sobre su forma de trabajar, su relación con el cine y su nuevo papel en Digger, done personifica a una persona de su edad, dirigido por Alejandro González Iñárritu.
Tom Cruise prepara su regreso a los cines con Digger, la nueva película de Alejandro González Iñárritu, y aprovechó la promoción del filme para hablar sobre su carrera y su particular manera de trabajar.
A los 64 años, Cruise concedió una extensa entrevista a GQ, una de sus primeras apariciones de este tipo en varios años, en la cual reconoció que las versiones sobre su exigencia durante los rodajes tienen parte de verdad.
“Los rumores son ciertos”, afirmó el actor, que explicó que suele trabajar con un alto nivel de compromiso y que espera lo mismo de las personas que forman parte de sus producciones.
También "conozco el nombre de todos los que trabajan a mi alrededor, y me preocupo por si algo les sucede", dijo el actor de "Entrevista con un vampiro"
En Digger, Cruise interpreta a Digger Rockwell, un magnate del petróleo que intenta reparar un desastre ambiental provocado por su propia compañía.
La película está dirigida por Alejandro González Iñárritu, responsable de películas como Birdman y The Revenant, y llegará a los cines el 2 de octubre.
El papel supone un cambio respecto de algunas de las producciones más recientes de Cruise, marcadas principalmente por la acción y las grandes escenas de riesgo. El actor protagonizó las últimas entregas de Misión: Imposible y Top Gun: Maverick, estrenada en 2022.
Durante la entrevista, Cruise explicó que su forma de trabajar no es nueva y que la intensidad lo acompaña desde su infancia ya que "incluso cuando era niño me decían: ‘Vamos, Tom. Eres muy intenso’”, recordó, para luego agregar: “No sé qué decir. Soy intenso”.
El actor sostuvo que esa característica está relacionada con su curiosidad y con su interés por comprender en profundidad aquello en lo que trabaja.
También contó que no teme equivocarse delante de sus compañeros. Según explicó, está dispuesto a “parecer ridículo” mientras intenta encontrar la mejor manera de desarrollar una escena o un personaje.
Además de hablar sobre su método de trabajo, Cruise se refirió a la transformación de la industria cinematográfica y a las plataformas de streaming.
“No tengo nada en contra del cable, la televisión o Netflix”, aclaró Cruise, quien se negó a estrenar en las plataformas Top Gun II, en medio de la pandemia, cuando los cines estaban cerrados.
Sin embargo, ponderó la que implica de ver una película en una sala junto a otras personas. “Lo que me gusta del cine es que todos nos reunimos en una sala y compartimos una experiencia”, señaló.
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