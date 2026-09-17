Todos los nominados a los premios ACE

El próximo lunes 19 de septiembre se llevará a cabo una nueva entrega de los premios ACE a lo mejor del teatro nacional. Transmitirá la TV Pública.
La 35ª entrega de los premios de la Asociación de Cronistas del Espectáculo (ACE) se llevará adelante el próximo lunes 19 de octubre en el Teatro El Nacional de la Ciudad de Buenos Aires. La ceremonia será transmitida por la TV Pública.
Además de las 31 categorías en las que se premiaran a los diferentes rubros de obras teatrales de la temporada 2025/26 de la cartelera porteña, se otorgarán reconocimientos a la trayectoria a las actrices Soledad Silveyra, Moria Casán y al director de arte Jorge Ferrari. También habrá un premio especial a SAGAI (Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes).
Las obras con más nominaciones son “Company” con 11, “Hairspray”, “La obra”, “Invasiones I” y “Billy Elliot”, con 9. Llama la atención la ausencia del Guillermo Francella entre los ternados, tratandose de la obra más exitosa de la actual temporada teatral
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