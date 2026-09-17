Todos los nominados a los premios ACE

Además de las 31 categorías en las que se premiaran a los diferentes rubros de obras teatrales de la temporada 2025/26 de la cartelera porteña, se otorgarán reconocimientos a la trayectoria a las actrices Soledad Silveyra, Moria Casán y al director de arte Jorge Ferrari. También habrá un premio especial a SAGAI (Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes).