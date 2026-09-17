Sol Abraham ganó Gran Hermano Generación Dorada

La campeona de esta edición de GH recibió 70 millones de pesos, una casa prefabricada y un reintegro de gastos realizados con tarjeta de crédito mediante una billetera virtual.

Quién es Sol Abraham, la ganadora de GH Generación Dorada

La tucumana ya había participado de Gran Hermano en su edición de 2011. Con apenas 22 años, había sido la única mujer en llegar a las instancias finales, al quedar en el quinto lugar después de más de 120 días de aislamiento.

Quince años más tarde, Sol Abraham regresó al reality de Telefe con el objetivo de ser la campeona de GH Generación Dorada. "Vuelvo súper recargada y en mi versión mejorada.. Soy como un perro de caza, lo veo, me enfoco y lo logro", dijo en su presentación, aquel 23 de febrero, cuando entró a la casa.

"Vengo por dos cosas: por una revancha, me gustaría ganarlo que no lo gané hace 15 años, y estoy segura de que hoy lo puedo hacer", sumó la participante en aquel momento. Y finalmente, lo consiguió.