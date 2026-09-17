Sol Abraham ganó Gran Hermano Generación Dorada

La participante tucumana se impuso a la uruguaya Yipio en la final del reality. Es la segunda mujer que se consagra campeona en la versión argentina de GH.
Sol Abraham se consagró este miércoles por la noche ganadora de Gran Hermano Generación Dorada, luego de superar a Yipio en la final del reality.
"Estoy emocionada, estoy temblando. Gracias gente. Gracias Gran Hermano por invitarme y permitirme jugar el mejor ajedrez de mi vida. Todo el esfuerzo y el sacrificio valió la pena", aseguró Sol, muy emocionada, antes de salir de la casa. "¡Jaque mate!", agregó.
La ganadora recibió más de 30 millones de votos positivos y dejó en el segundo lugar a la uruguaya Yisela Paola Pintos, conocida como Yipio, humorista de stand-up, madre y creadora de contenido. El tercer puesto fue para Charlotte Caniggia.
El triunfo de Solange también representó un hecho particular en la versión argentina del reality: por segunda vez una mujer gana Gran Hermano, después de la consagración de Marianela Mirra en mayo de 2007.
La campeona de esta edición de GH recibió 70 millones de pesos, una casa prefabricada y un reintegro de gastos realizados con tarjeta de crédito mediante una billetera virtual.
La tucumana ya había participado de Gran Hermano en su edición de 2011. Con apenas 22 años, había sido la única mujer en llegar a las instancias finales, al quedar en el quinto lugar después de más de 120 días de aislamiento.
Quince años más tarde, Sol Abraham regresó al reality de Telefe con el objetivo de ser la campeona de GH Generación Dorada. "Vuelvo súper recargada y en mi versión mejorada.. Soy como un perro de caza, lo veo, me enfoco y lo logro", dijo en su presentación, aquel 23 de febrero, cuando entró a la casa.
"Vengo por dos cosas: por una revancha, me gustaría ganarlo que no lo gané hace 15 años, y estoy segura de que hoy lo puedo hacer", sumó la participante en aquel momento. Y finalmente, lo consiguió.
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