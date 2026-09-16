Los estrenos de la semana: ocho películas que llegan al cine

El jueves se renueva la cartelera argentina con terror, fantasía, animación, drama y comedia.
Este jueves la cartelera argentina incorporará siete películas de diferentes géneros y para públicos diversos. Entre las novedades aparecen una nueva historia de Resident Evil, una aventura familiar basada en una obra de Enid Blyton, un drama dirigido por Isabel Coixet y dos producciones de animación japonesa. También habrá una película argentina y una nueva aventura protagonizada por Jackie Chan. El domingo 20 llegará una propuesta diferente: la transmisión en cines del concierto de NCT 127 desde Seúl.
Resident Evil: Noche Cero: dura 94 minutos y está dirigida por Zach Cregger. En esta producción, Austin Abrams interpreta a Bryan, un mensajero médico que queda atrapado en medio de un brote que transforma una noche habitual en una lucha por sobrevivir. Zach Cherry, Kali Reis y Paul Walter Hauser completan el elenco principal. La película presenta una historia nueva dentro del universo inspirado en los videojuegos de Capcom.
El árbol mágico, de 110 minutos, está dirigida por Ben Gregor y protagonizada por Andrew Garfield, Claire Foy y Rebecca Ferguson. Una familia se muda al campo y sus hijos descubren un árbol que funciona como puerta hacia mundos fantásticos. Las aventuras que atraviesan los llevan a recuperar el vínculo familiar y a enfrentarse a distintos desafíos.
Tres adioses, de Isabel Coixet, dura dos horas y tiene como protagonistas a Alba Rohrwacher y Elio Germano. Marta y Antonio se separan después de una discusión, pero la vida de ella cambia cuando descubre que su pérdida de apetito está relacionada con un problema de salud.
One Piece: La película dura 57 minutos y sigue a Luffy, Zoro, Nami y Usopp durante una aventura relacionada con el tesoro del legendario pirata Woonan. La película está dirigida por Junji Shimizu y también incluye el cortometraje El Carnaval de Baile de Jango.
Puella Magi Madoka Magica: Rebellion: Vuelve a las salas con una historia centrada en Homura Akemi, quien comienza a sospechar que el mundo aparentemente perfecto en el que vive junto a sus amigas esconde algo. Aoi Yuki, Chiwa Saito y Eri Kitamura integran las voces principales. Duración 120 minutos
Panda Plan 2: La tribu mágica; Está protagonizada por Jackie Chan, Li Ma y Shan Qiao. Jackie y el panda Hu Hu llegan accidentalmente a una tribu aislada, donde el animal es considerado una figura fundamental para salvar a la comunidad de una amenaza. Dura 100 minutos
Por su parte, Lo malo del amor, dirigida por Nicolás Capelli, es una producción argentina de 80 minutos protagonizada por Nicolás Pauls, Magui Bravi y Pilar Fridman. Daniel atraviesa una crisis después de una ruptura, conoce a Julieta y recupera su interés por escribir, pero la aparición de Andrea vuelve a complicar su vida sentimental.
El domingo 20 se proyectará además NCT 127 5th Tour: Neo City - Seoul: The Redline. La función registra el concierto del grupo surcoreano en el KSPO Dome y tiene una duración de 4 horas y 15 minutos.
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