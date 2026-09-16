Los estrenos de la semana: ocho películas que llegan al cine

One Piece: La película dura 57 minutos y sigue a Luffy, Zoro, Nami y Usopp durante una aventura relacionada con el tesoro del legendario pirata Woonan. La película está dirigida por Junji Shimizu y también incluye el cortometraje El Carnaval de Baile de Jango.

Puella Magi Madoka Magica: Rebellion: Vuelve a las salas con una historia centrada en Homura Akemi, quien comienza a sospechar que el mundo aparentemente perfecto en el que vive junto a sus amigas esconde algo. Aoi Yuki, Chiwa Saito y Eri Kitamura integran las voces principales. Duración 120 minutos

Panda Plan 2: La tribu mágica; Está protagonizada por Jackie Chan, Li Ma y Shan Qiao. Jackie y el panda Hu Hu llegan accidentalmente a una tribu aislada, donde el animal es considerado una figura fundamental para salvar a la comunidad de una amenaza. Dura 100 minutos

Por su parte, Lo malo del amor, dirigida por Nicolás Capelli, es una producción argentina de 80 minutos protagonizada por Nicolás Pauls, Magui Bravi y Pilar Fridman. Daniel atraviesa una crisis después de una ruptura, conoce a Julieta y recupera su interés por escribir, pero la aparición de Andrea vuelve a complicar su vida sentimental.

El domingo 20 se proyectará además NCT 127 5th Tour: Neo City - Seoul: The Redline. La función registra el concierto del grupo surcoreano en el KSPO Dome y tiene una duración de 4 horas y 15 minutos.