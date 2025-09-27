Difunden la foto del narco acusado de ser el responsable del triple crimen de Florencio Varela

Según fuentes cercanas a la investigación, el sospechoso buscó salir del país, por lo que se tomó la decisión de hacer pública su identidad y su imagen. No sólo eso: también se estableció un pedido de captura nacional e internacional. Para los investigadores, Valverde sería el líder de la organización delictiva que habría planeado desde la trampa de la fiesta hasta la transmisión en vivo del crimen de las jóvenes.

“Es un desquiciado. Decidió disciplinar a sus lugartenientes mostrando lo que es capaz de hacer para construir autoridad”, sostuvo el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, sobre 'Pequeño J' y su decisión de transmitir por redes sociales “en vivo” las torturas de las que fueron víctimas Morena, Brenda y Lara.

La hipótesis central de los investigadores sostiene que el narco peruano contrató sicarios para ejecutar un crimen premeditado, motivado por el supuesto robo de dinero y cocaína.

pequeñoj1 El pasaporte peruano de 'Pequeño J', el narco acusado de ser el presunto autor intelectual del triple crimen en Varela.

En un operativo llevado a cabo el miércoles por la noche, efectivos de la Policía Bonaerense irrumpieron en el barrio Zavaleta de la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de localizar a Valverde Victoriano, pero ya no se encontraba en el lugar. Durante las últimas horas se difundió el video de dicho operativo fallido, donde se observó el momento en que los oficiales ingresaron al barrio en busca de un bar, el sitio que distintos informantes señalaron como uno de los lugares que 'Pequeño J' solía frecuentar.

Un edificio cercano, cuyo tercer piso era uno de sus presuntos aguantaderos, también fue apuntado por las "voces de la calle".

Ordenan la captura internacional de la mano derecha de 'Pequeño J'

Las autoridades judiciales emitieron en las últimas horas un pedido de captura nacional e internacional con notificación roja de Interpol para Matías Agustín Ozorio, de 28 años, la mano derecha del capo narco, imputado como coautor del asesinato de las tres jóvenes. La circular roja de Interpol fue solicitada por Gastón Duplaá, a cargo de la Fiscalía N° 2 de La Matanza, y le imputó a Ozorio el delito de "triple homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, por alevosía y ensañamiento, y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género".

Según la notificación de Interpol, los asesinos "aumentaron intencionalmente y de manera inhumana el sufrimiento al causar padecimientos innecesarios" a las víctimas. El documento agregó que los atacantes "utilizaron su condición biológica dominante de género al ejercer violencia de género sobre las víctimas mujeres".

Triple FLorencia Varela . Acusados Los cuatro sospechosos detenidos se negaron a declarar ante el fiscal de la causa

La investigación, que pasó a manos del fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, junto a un equipo especializado, determinó que Ozorio estuvo en la casa de Florencio Varela. Allí, junto con otros cuatro detenidos en la causa -Magalí Celeste González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18)-, "aplicaron múltiples golpes de puño, patadas y diversos cortes con armas blancas" contra las tres jóvenes, con la intención de quitarles la vida.

Asimismo, se sumó un nuevo detenido en Bolivia durante la noche del viernes. Se trata de Lázaro Víctor Sotacuro, ciudadano boliviano con DNI argentino para extranjeros, acusado de ser uno de los conductores que brindaron apoyo a la camioneta utilizada para trasladar a las chicas desde La Matanza hasta Florencio Varela.