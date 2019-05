Karina la Princesita lucha contra el bullying tras la depresión

Después de una pelea verbal en la que Karina le puso los puntos, ayer siguió hablando y relató su experiencia personal sobre el bullying que le tocó vivir y los años de sufrimiento que soportó.

"Quiero que sepan que este año yo me propuse varias cosas. Por mi hija y por todo aquel que ve la tele y se siente mal como me sentí yo, cuando se burlaban y me faltaban el respeto. Solo mi mama y mis íntimos saben que quise morirme de tristeza... Que lograron que me odie por completo, que sentía bronca cuando inventaban y yo no tenía el valor para enfrentarlos. Porque a pesar de mostrarme fuerte me la pasaba llorando de la bronca. Y junté y cuando me sentí capaz, hablé. ¿Y hoy todos se asombran? A mí, que tengo un cuerpo normal, me decían gorda y se reían de mí. No saben lo que yo lloré y ¿qué queda para los que sí lo son eh? ¿No piensan? ¿Quién los hizo sentir superiores a otros? ¿Quién les dio el derecho de lastimar?", dijo.

Ayer Karina habló en Intrusostambién y siguió con el tema con ganas de descargarse y de soltar ese sufrimiento de años. "Estoy cansada de que me tilden de soberbia por no querer hablar. Es la primera vez que pienso en mí. Me pasaron cosas graves que sólo mi mamá conoce. Sufrí una fuerte depresión y pensé en morirme muchas veces", comenzó diciendo.

"En ese momento de mi vida, eso me hizo realmente mal. Cuando sos madre no querés matarte, porque tenés otra persona por la que vivir. Pero yo me sentía muerta en vida, vivía, respiraba, pero adentro mío tenía una angustia tan grande... Entonces entendí que en vez de guardar lo que me pasaba, tenía que sacarlo, y esto de poder hablar a mí me está sanando. Hoy pienso en mí", aseguró. También explicó que, en realidad, ella reacciona muchas veces con enojo porque los malos comentarios, aunque parezcan cosas pequeñas para otros, a ella le afectan mucho.

Pero el momento más emotivo y duro de la charla fue cuando Jorge Rial le preguntó si alguna vez había sufrido un abuso, y ella contestó: "Sí, pero no quiero hablarlo todavía ni quiero entrar en detalle de qué tipo de violencia sufrí. Arrastro con eso que tendré que sanar y no culpo a los demás de la vida que me ha tocado, pero me siento con derecho de parar a los que me faltan el respeto. No siento que eso me haya hecho demasiado daño. Yo ya hablé con mi mamá, entendí lo que pasó y sí, la verdad que sí. Pero no considero que eso sea lo más grave que me pasó, más allá de que no lo minimizo porque sería un mensaje muy malo minimizar algo tan grave como el abuso. Pero lo he hablado, lo pude superar. No me dan ganas de hablarlo por moda, por más que ahora todos hablen de eso pero todo el tiempo pasaban cosas".

La cantante aseguró que hizo terapia mucho tiempo pero que no le dio resultado y que paz la encontró en poder hablarlo públicamente y es lo que decidió hacer de ahora en más. Una fuerte y cruda revelación de la Princesita.