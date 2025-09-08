¿Katy Perry es peronista? El gesto que quiso ser un guiño para sus fans y encendió polémica

Según informó la prensa, tras acudir a una presentación de tango en un hotel de Puerto Madero, la artista manifestó interés por un retrato de Evita en una tienda de zapatos, preguntó si estaba a la venta y, al final, lo recibió como regalo. Luego, lo exhibió con una sonrisa, posando mientras lo sostenía alto, ante la emoción de los presentes.

IMG_8640

En redes sociales, destacaron cómo la imagen cobró aún más notoriedad al coincidir con la noche electoral. Katy Perry, sin pronunciarse políticamente, se convirtió -sin proponérselo- en partícipe de la celebración peronista.

Incluso en medios internacionales se señaló cómo el gesto se convirtió en viral y en un reflejo del clima político del momento ya que Katy Perry fue fotografiada y aplaudida mientras posaba con el retrato.

“¿Sos peronista?”

La frase “You are peronista” ¿Sos peronista?) se escuchó entre la fanática que le entregó el cuadro, en una interpretación amistosa y jocosa del momento. Katy respondió con una sonrisa y siguió firmando autógrafos, sin pronunciarse sobre política.

Un usuario irónico en redes resumió el fenómeno con humor: “¿Cómo te aburres en Argentina? ¡Qué país de locuras! Katy Perry levantando un cuadro de Evita Perón en plena calle”.