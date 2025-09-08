¿Katy Perry es peronista? El gesto que quiso ser un guiño para sus fans y encendió polémica

La cantante levantó un retrato de Eva Perón frente a sus seguidores y fue viral en redes porque coincidió con el triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Katy Perry está en Buenos Aires con su tour
En paralelo con la contundente victoria del peronismo en la provincia de Buenos Aires, un gesto de la cantante Katy Perry -en el país para ofrecer dos shows en Buenos Aires como parte de su gira The Lifetimes Tour-, causó revuelo en las redes: posó con un cuadro de Eva Perón sobre su cabeza.
Según informó la prensa, tras acudir a una presentación de tango en un hotel de Puerto Madero, la artista manifestó interés por un retrato de Evita en una tienda de zapatos, preguntó si estaba a la venta y, al final, lo recibió como regalo. Luego, lo exhibió con una sonrisa, posando mientras lo sostenía alto, ante la emoción de los presentes.
En redes sociales, destacaron cómo la imagen cobró aún más notoriedad al coincidir con la noche electoral. Katy Perry, sin pronunciarse políticamente, se convirtió -sin proponérselo- en partícipe de la celebración peronista.
Incluso en medios internacionales se señaló cómo el gesto se convirtió en viral y en un reflejo del clima político del momento ya que Katy Perry fue fotografiada y aplaudida mientras posaba con el retrato.
La frase “You are peronista” ¿Sos peronista?) se escuchó entre la fanática que le entregó el cuadro, en una interpretación amistosa y jocosa del momento. Katy respondió con una sonrisa y siguió firmando autógrafos, sin pronunciarse sobre política.
Un usuario irónico en redes resumió el fenómeno con humor: “¿Cómo te aburres en Argentina? ¡Qué país de locuras! Katy Perry levantando un cuadro de Evita Perón en plena calle”.
