Carlos Rottemberg respondió a Milei y Caputo por el video de Corrientes

El empresario teatral explicó que las imágenes de la avenida Corrientes corresponden al ingreso y la salida de una función y advirtió que no representan a toda la actividad.
La imagen de una avenida Corrientes repleta de personas que Javier Milei y Luis Caputo difundieron en redes sociales generó un nuevo debate sobre el consumo. Carlos Rottemberg, empresario teatral y referente del sector, explicó el contexto de la escena y aseguró que el registro no puede tomarse como una representación de toda la actividad.
“Es cierto el video, pero está tomado como una foto y no como la película completa de la actividad”, sostuvo Rottemberg en declaraciones a la radio FM Futurock.
Según explicó el empresario teatral, el video utilizado por el presidente y su ministro de Economía "está tomado en (Avenida) Corrientes al 1300. Es exactamente la entrada y salida entre la primera y segunda función del espectáculo que encabeza la recaudación en Buenos Aires”, y de allí la gran congestión de gente
La aclaración de Rottemberg apunta a que una concentración de público en un punto específico puede estar vinculada con el funcionamiento habitual de una sala y no necesariamente con una recuperación general del consumo.
En ese teatro se presentan actualmente Guillermo Francella y Moria Casán, dos de las figuras que forman parte de la cartelera porteña.
Rottemberg sostuvo que las cifras de espectadores de 2024, 2025 y 2026 presentan niveles similares. Sin embargo, la comparación con 2023 muestra una baja de entre el 12% y un 16%, de acuerdo con los datos de la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales.
El empresario recordó además que una obra con alta convocatoria no necesariamente refleja el comportamiento del conjunto de la cartelera. Lo mismo, señaló, puede ocurrir en otros rubros, como la gastronomía.
Por su parte, el dirigente social Alejandro Gramajo, referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep), salió hoy al cruce del Presidente y el ministro. “La Argentina no es la calle Corrientes. El Gobierno tiene que recorrer el país”.
“Todos los que tienen auto y salen a fin de mes a trabajar con las aplicaciones no les alcanza. Son unos cínicos mentirosos. El odio que expresan a la sociedad les va a volver. Caputo se caga en lo que sufren algunos”, señaló Gramajo en declaraciones al canal de streaming Gelatina.
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