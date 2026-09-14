Carlos Rottemberg respondió a Milei y Caputo por el video de Corrientes

Tipito, avivate! Todavía no es “fin de mes” y Calle Corrientes es un “consumo de primera necesidad”. Además, seguro que los que están ahí, trabajan todos en una empresa de energía o minería (acordate que son solo dos los sectores que andan bien). Así que tu vídeo es totalmente… https://t.co/l0xLXZLSpj — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 13, 2026

En ese teatro se presentan actualmente Guillermo Francella y Moria Casán, dos de las figuras que forman parte de la cartelera porteña.

Rottemberg sostuvo que las cifras de espectadores de 2024, 2025 y 2026 presentan niveles similares. Sin embargo, la comparación con 2023 muestra una baja de entre el 12% y un 16%, de acuerdo con los datos de la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales.

El empresario recordó además que una obra con alta convocatoria no necesariamente refleja el comportamiento del conjunto de la cartelera. Lo mismo, señaló, puede ocurrir en otros rubros, como la gastronomía.

Por su parte, el dirigente social Alejandro Gramajo, referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep), salió hoy al cruce del Presidente y el ministro. “La Argentina no es la calle Corrientes. El Gobierno tiene que recorrer el país”.

“Todos los que tienen auto y salen a fin de mes a trabajar con las aplicaciones no les alcanza. Son unos cínicos mentirosos. El odio que expresan a la sociedad les va a volver. Caputo se caga en lo que sufren algunos”, señaló Gramajo en declaraciones al canal de streaming Gelatina.