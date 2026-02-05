¿La amante de Luciano Castro viene a la Argentina?

La excamarera que difundió el popular audio de "Hola Guapa" que le envió Luciano Castro, compartió una imagen tomada desde el interior de un avión junto a una pregunta que generó una ola de especulaciones. “¿A dónde voy a ir?” fue la consulta, y entre las opciones de destino estaban Argentina, Colombia, Estados Unidos y Panamá.

Ese gesto fue suficiente para que circularan versiones sobre una posible entrevista en un medio periodístico, alguna propuesta laboral en nuestro país y hasta alguno aventuró un posible reencuentro con el actor, en medio del escándalo que estalló semanas atrás por la infidelidad del actor a Griselda Siciliani.

Sarah Borrell guardó por el silencio y decidió no responder a las consultas ni aclarar si efectivamente su destino sería nuestro país, jugando "al misterio" y dejando librado a nuevas especulaciones e interpretaciones.

SARAH ok

La actriz y bailarina danesa, de 28 años, quedó instalado en panorama del espectáculo argentino después de que en el programa "Puro Show" de El Trece, la periodista Fernanda Iglesias dio a conocer unos audios en los que se escuchaba al actor Luciano Castro intentando seducirla durante su estadía en Madrid.

Fin del Misterio

Una vez arribada a su destino, Sarah Borrell develó el misterio y despejó las dudas sobre y confirmó que no viajó a nuestro país, pero dejó abierta la posibilidad de que, si lo haga en un futuro, utilizando las palabras "esta vez".