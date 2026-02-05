¿La amante de Luciano Castro viene a la Argentina?

La excamarera Sarah Borrell publicó una foto desde un avión y mencionó a nuestro país como un posible destino.
La actriz y bailarina Sarah Borrell volvió al centro de la escena mediática luego de publicar una sugestiva historia en su cuenta personal de Instagram.
La excamarera que difundió el popular audio de "Hola Guapa" que le envió Luciano Castro, compartió una imagen tomada desde el interior de un avión junto a una pregunta que generó una ola de especulaciones. “¿A dónde voy a ir?” fue la consulta, y entre las opciones de destino estaban Argentina, Colombia, Estados Unidos y Panamá.
Ese gesto fue suficiente para que circularan versiones sobre una posible entrevista en un medio periodístico, alguna propuesta laboral en nuestro país y hasta alguno aventuró un posible reencuentro con el actor, en medio del escándalo que estalló semanas atrás por la infidelidad del actor a Griselda Siciliani.
Sarah Borrell guardó por el silencio y decidió no responder a las consultas ni aclarar si efectivamente su destino sería nuestro país, jugando "al misterio" y dejando librado a nuevas especulaciones e interpretaciones.
La actriz y bailarina danesa, de 28 años, quedó instalado en panorama del espectáculo argentino después de que en el programa "Puro Show" de El Trece, la periodista Fernanda Iglesias dio a conocer unos audios en los que se escuchaba al actor Luciano Castro intentando seducirla durante su estadía en Madrid.
Una vez arribada a su destino, Sarah Borrell develó el misterio y despejó las dudas sobre y confirmó que no viajó a nuestro país, pero dejó abierta la posibilidad de que, si lo haga en un futuro, utilizando las palabras "esta vez".
