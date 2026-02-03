Sabrina Rojas lapidaria con Luciano Castro: "Me casé con un boludo"

Sabrina habló en su programa y opinó: “Todo lo que va haciendo Lu yo ya lo sé, lo conozco hasta los huesos, pero esto me pareció un montón”, opinó en Sálvese quien pueda.

Además, analizó la conducta del actor tras colgar el pasacalle, cuando Siciliani manifestó su angustia por lo mediático del asunto: “Si vos tenés a tu chica que te está diciendo que no quiere más líos mediáticos, vos le ponés un cartel así, yo salgo y le grito”.

A su vez, fulminó al actor por su demostración de amor: “No entiendo bien cómo conecta sus neuronas para pensar que esto era una genialidad, en algún momento tenés que hacer las cosas bien”.

“Cuando veo esto, siento que me casé con un boludo. Se me viene la película de Adrián Suar, queríamos que él sea más interesante”, concluyó.

No solo saltó la polémica con Sabrina sino también en todos los programas de espectáculos: “Tratar de solucionar eso con un pasacalle es como ponerle leña al fuego. Es como tirarle querosén”, dijo ayer Nancy Duré en Puro Show.