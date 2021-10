La cantante Isabel de Sebastián sufrió un ataque racista

"Ayer (jueves 30 de septiembre) sufrí el primer ataque xenofóbico en Nueva York en 32 años. Una mujer sentada al lado mío en el subte, al ver que estaba leyendo en español me dijo que no iba a permitir que mi cuerpo tocara el suyo y a decirme que me vuelva a la mugre de donde había salido", escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Ante este episodio, la ex integrante de las Bay Biscuit reflexionó: "Sé que la mujer estaba loca y que es un acto aislado, Nueva York es increíblemente diversa y bastante progresista. Pero está lleno de locos desde hace muchos años y esto me pasa justo ahora, cuando la grieta está que pela".

"Del centro del cuerpo me subió un dolor diferente, milenario. Ese que se viene sufriendo en el mundo desde siempre, y que ayer me tocó sentir en carne propia. Hoy algo más me hermana con los discriminados por su origen o su piel. Hoy soy más hispana que ayer, y a mucha honra", remarcó la cantante de 60 años.