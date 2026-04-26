Luis Brandoni fue homenajeado en la avenida porteña que lo vio brillar

Cientos de personas vieron sobre la avenida Corrientes tres de sus películas más representativas. El actor murió el último lunes, a los 86 años, tras permanecer internado a raíz de un accidente en su casa.
Con la consigna de rendir homenaje a una de las grandes figuras del cine, la televisión y el teatro argentino, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizó el sábado por la noche un homenaje a Luis Brandoni, fallecido el lunes pasado a los 86 años.
A partir de las 21.40, sobre la avenida Corrientes -escenario emblemático de su trayectoria-, entre Libertad y Cerrito, se proyectaron tres de sus películas más representativas. La programación comenzó con la exhibición del clásico Esperando la Carroza (1985), dirigido por Alejandro Doria.
En este film, Brandoni compartió elenco con China Zorrilla, Antonio Gasalla, Mónica Villa, Julio de Grazia, Juan Manuel Tenuta, Andrea Tenuta, Enrique Pinti, Lidia Catalano, Cecilia Rossetto, Darío Grandinetti y Clotilde Borella. Cada vez que el actor apareció en pantalla interpretando al personaje de Antonio Musicardi, cientos de espectadores respondieron con una cálida ovación.
Luego, a las 23.25, se proyectó El cuento de las comadrejas (2019), dirigida por Juan José Campanella, en la que Brandoni actuó junto a Graciela Borges, Oscar Martínez y Marcos Mundstock. Y finalmente, a la 1.35, se presentó Parque Lezama, también dirigida por Campanella y estrenada este año. Esta película constituye la adaptación cinematográfica de la exitosa obra teatral protagonizada por Brandoni y Eduardo Blanco.
Luis Brandoni falleció en la madrugada del lunes pasado a los 86 años, tras permanecer nueve días internado en el Sanatorio Güemes, a raíz de un accidente en su casa que le provocó un hematoma subdural. La noticia fue confirmada por su amigo y empresario teatral Carlos Rottemberg a través de la cuenta de X de Multiteatros: “Con Beto se va el último gran primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta casa teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que trascendió el escenario. Hoy es un día muy triste para la cultura”.
El ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, Hernán Lombardi, destacó el homenaje y la trayectoria de Brandoni: “Nunca se quedaba callado guardando su opinión por conveniencia. En tiempos donde muchos se callan, él decía siempre lo que pensaba. El deber ciudadano y cívico es pelear siempre por la libertad”.
Lombardi también evocó la relación del actor con la avenida Corrientes, a la que definió como “una especie de hogar” para Brandoni, tanto por su actividad teatral como por sus hábitos cotidianos. “Era un porteño absoluto. Terminaba sus funciones y tenía sus rituales, como ir a cenar; Corrientes era parte de su vida”, sostuvo.
“En sus últimos reportajes, él decía que lo importante era el recuerdo y la posibilidad de arrancar una sonrisa”, concluyó el funcionario.