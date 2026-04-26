Luis Brandoni fue homenajeado en la avenida porteña que lo vio brillar

Luego, a las 23.25, se proyectó El cuento de las comadrejas (2019), dirigida por Juan José Campanella, en la que Brandoni actuó junto a Graciela Borges, Oscar Martínez y Marcos Mundstock. Y finalmente, a la 1.35, se presentó Parque Lezama, también dirigida por Campanella y estrenada este año. Esta película constituye la adaptación cinematográfica de la exitosa obra teatral protagonizada por Brandoni y Eduardo Blanco.

Luis Brandoni falleció en la madrugada del lunes pasado a los 86 años, tras permanecer nueve días internado en el Sanatorio Güemes, a raíz de un accidente en su casa que le provocó un hematoma subdural. La noticia fue confirmada por su amigo y empresario teatral Carlos Rottemberg a través de la cuenta de X de Multiteatros: “Con Beto se va el último gran primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta casa teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que trascendió el escenario. Hoy es un día muy triste para la cultura”.

El ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, Hernán Lombardi, destacó el homenaje y la trayectoria de Brandoni: “Nunca se quedaba callado guardando su opinión por conveniencia. En tiempos donde muchos se callan, él decía siempre lo que pensaba. El deber ciudadano y cívico es pelear siempre por la libertad”.

Lombardi también evocó la relación del actor con la avenida Corrientes, a la que definió como “una especie de hogar” para Brandoni, tanto por su actividad teatral como por sus hábitos cotidianos. “Era un porteño absoluto. Terminaba sus funciones y tenía sus rituales, como ir a cenar; Corrientes era parte de su vida”, sostuvo.

“En sus últimos reportajes, él decía que lo importante era el recuerdo y la posibilidad de arrancar una sonrisa”, concluyó el funcionario.