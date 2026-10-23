La convocatoria tenía un desafío adicional: Stoessel atravesaba una etapa de intensa actividad profesional, con una agenda cargada por sus presentaciones musicales. Por eso, Lali no sabía si podría sumarse al espectáculo.

"Tini estaba con una gira enorme, muy ajetreada. Entonces dije: 'Bueno, quizás no puede o está cansada'", recordó. Sin embargo, según su relato, ambas aceptaron la invitación.

La intérprete también agradeció la disposición de Stoessel para participar, pese a sus compromisos. Destacó que se hiciera un espacio para acompañarla en una presentación que tenía un significado especial.

El homenaje a Madonna

Durante el show, Lali, Tini y Marilina interpretaron Like a Virgin, una de las canciones más conocidas de Madonna. La puesta recuperó elementos de la presentación que la artista estadounidense compartió con Britney Spears y Christina Aguilera en 2003.

En la versión argentina, Lali y Tini aparecieron vestidas de novia, mientras que Bertoldi llevó un conjunto negro. El número incluyó un beso entre las cantantes y provocó una ovación del público.

Al presentar a Stoessel, Espósito expresó: "Qué placer decir: 'Bienvenida al demonio'. Tini con nosotros".

Por su parte, Tini manifestó su emoción por compartir el escenario con su colega y recordó el recorrido profesional de ambas. "Para mí es un honor estar al lado tuyo, acompañándote. Verte trabajar desde tan pequeña y ver todo lo que lograste", dijo.

Lali cerró ese intercambio con una frase que vinculó el encuentro con sus trayectorias personales: "Esta invitación es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos".

Espósito también destacó que la participación se mantuviera en secreto hasta el recital, pese a que este tipo de sorpresas suele filtrarse antes de tiempo.

"Nos salió bárbaro porque esas cosas siempre se filtran rápido", señaló.

Por último, la cantante confirmó que mantiene una relación cercana con Stoessel y que ambas están invitadas a sus respectivas bodas. Sobre su celebración, anticipó que será pequeña, aunque dejó en claro que la cantante está incluida entre sus invitadas.