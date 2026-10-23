Lali Espósito reveló que convocó a Tini Stoessel y Marilina Bertoldi después de inspirarse en una actuación de Madonna de 2003.
La participación de Tini Stoessel en el último recital de Lali Espósito en River Plate fue el resultado de una idea que surgió a pocos días del espectáculo. La cantante explicó que se inspiró en una presentación de Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera en los MTV Video Music Awards de 2003 y decidió trasladar esa referencia al escenario argentino junto a Stoessel y Marilina Bertoldi.
La artista contó los detalles durante una entrevista con la prensa en la alfombra roja de los Premios Billboard, y según relató, "Estaba trabajando en la oficina y vi la foto del momento", de Madonna, con Spears y Aguilera y eso la insipiró.
La cantante señaló que el recital estaba cerca y que tuvo que organizar la participación en poco tiempo. Después de pensar la idea, tomó el teléfono y se comunicó con sus colegas.
"Fue así, lo pensé, agarré el teléfono, le escribí a Tini y a Marilina", contó.
La convocatoria tenía un desafío adicional: Stoessel atravesaba una etapa de intensa actividad profesional, con una agenda cargada por sus presentaciones musicales. Por eso, Lali no sabía si podría sumarse al espectáculo.
"Tini estaba con una gira enorme, muy ajetreada. Entonces dije: 'Bueno, quizás no puede o está cansada'", recordó. Sin embargo, según su relato, ambas aceptaron la invitación.
La intérprete también agradeció la disposición de Stoessel para participar, pese a sus compromisos. Destacó que se hiciera un espacio para acompañarla en una presentación que tenía un significado especial.
Durante el show, Lali, Tini y Marilina interpretaron Like a Virgin, una de las canciones más conocidas de Madonna. La puesta recuperó elementos de la presentación que la artista estadounidense compartió con Britney Spears y Christina Aguilera en 2003.
En la versión argentina, Lali y Tini aparecieron vestidas de novia, mientras que Bertoldi llevó un conjunto negro. El número incluyó un beso entre las cantantes y provocó una ovación del público.
Al presentar a Stoessel, Espósito expresó: "Qué placer decir: 'Bienvenida al demonio'. Tini con nosotros".
Por su parte, Tini manifestó su emoción por compartir el escenario con su colega y recordó el recorrido profesional de ambas. "Para mí es un honor estar al lado tuyo, acompañándote. Verte trabajar desde tan pequeña y ver todo lo que lograste", dijo.
Lali cerró ese intercambio con una frase que vinculó el encuentro con sus trayectorias personales: "Esta invitación es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos".
Espósito también destacó que la participación se mantuviera en secreto hasta el recital, pese a que este tipo de sorpresas suele filtrarse antes de tiempo.
"Nos salió bárbaro porque esas cosas siempre se filtran rápido", señaló.
Por último, la cantante confirmó que mantiene una relación cercana con Stoessel y que ambas están invitadas a sus respectivas bodas. Sobre su celebración, anticipó que será pequeña, aunque dejó en claro que la cantante está incluida entre sus invitadas.
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