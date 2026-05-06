Qué ver en mayo: Spider-Noir, Margarita y más estrenos imperdibles

Mayo renueva el menú de streaming con grandes apuestas: desde el esperado Spider-Noir con Nicolas Cage hasta el regreso de Margarita y nuevas comedias que buscan revancha.
El estreno más esperado es Spider-Noir, la nueva serie protagonizada por Nicolas Cage que reimagina el universo de Spider-Man en clave policial y ambientada en los años treinta. La historia sigue a Ben Reilly, un investigador privado que combina sus poderes con casos criminales en una ciudad atravesada por la corrupción.
Con estética doble , en blanco y negro y en color, la serie se posiciona como una de las apuestas más ambiciosas del mes y amplía el alcance de un personaje que ya había ganado popularidad en distintos formatos.
Regreso de Cris Morena
Otro de los grandes lanzamientos es la segunda temporada de Margarita, el éxito de Cris Morena. La serie retoma su historia con nuevos conflictos amorosos y, fiel a su estilo, una fuerte presencia musical.
El regreso apuesta a sostener el vínculo con su audiencia y ampliar su alcance con nuevas canciones y tramas más maduras.
En el terreno de las series, Star City aparece como una de las propuestas más interesantes. Este spin-off explora el universo alternativo de For All Mankind, pero desde la perspectiva soviética.
La serie se centra en los cosmonautas y en las tensiones políticas de la Guerra Fría, construyendo un thriller que combina historia, ficción y dilemas ideológicos.
Marvel suma contenido con The Punisher: la última muerte, un especial centrado en Frank Castle. El personaje, conocido por su violencia y su lógica implacable, vuelve a enfrentarse al crimen organizado en Nueva York.
Su popularidad sostenida lo convierte en un complemento atractivo dentro del universo de superhéroes.
En cine, una de las sorpresas es ¡Ayuda!, dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Rachel McAdams. La película, que tuvo un paso discreto por cines, llega al streaming con una segunda oportunidad.
La historia presenta a una analista subestimada que, tras un accidente, demuestra su capacidad en un entorno extremo. La crítica la posiciona como “una de las mejores comedias de 2026”.
Por último, Familia a la deriva propone una comedia mexicana sobre vínculos familiares. La trama sigue a un padre que, tras un accidente, queda varado con sus hijos en una isla desierta.
El relato combina humor y reflexión sobre las prioridades personales y los lazos afectivos.
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