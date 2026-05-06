Qué ver en mayo: Spider-Noir, Margarita y más estrenos imperdibles

Otro de los grandes lanzamientos es la segunda temporada de Margarita, el éxito de Cris Morena. La serie retoma su historia con nuevos conflictos amorosos y, fiel a su estilo, una fuerte presencia musical.

El regreso apuesta a sostener el vínculo con su audiencia y ampliar su alcance con nuevas canciones y tramas más maduras.

Embed - Margarita | Temporada 2 | Estreno 4 de mayo | HBO Max

En el terreno de las series, Star City aparece como una de las propuestas más interesantes. Este spin-off explora el universo alternativo de For All Mankind, pero desde la perspectiva soviética.

La serie se centra en los cosmonautas y en las tensiones políticas de la Guerra Fría, construyendo un thriller que combina historia, ficción y dilemas ideológicos.

Embed - Star City — Official Trailer | Apple TV

Marvel suma contenido con The Punisher: la última muerte, un especial centrado en Frank Castle. El personaje, conocido por su violencia y su lógica implacable, vuelve a enfrentarse al crimen organizado en Nueva York.

Su popularidad sostenida lo convierte en un complemento atractivo dentro del universo de superhéroes.

Embed - A Marvel Television Special Presentation: The Punisher: One Last Kill | Official Trailer

En cine, una de las sorpresas es ¡Ayuda!, dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Rachel McAdams. La película, que tuvo un paso discreto por cines, llega al streaming con una segunda oportunidad.

La historia presenta a una analista subestimada que, tras un accidente, demuestra su capacidad en un entorno extremo. La crítica la posiciona como “una de las mejores comedias de 2026”.

Embed - ¡Ayuda! | Tráiler Oficial | Doblado

Por último, Familia a la deriva propone una comedia mexicana sobre vínculos familiares. La trama sigue a un padre que, tras un accidente, queda varado con sus hijos en una isla desierta.

Embed - Familia a la Deriva | Tráiler Oficial | Star Distribution

El relato combina humor y reflexión sobre las prioridades personales y los lazos afectivos.