La Chiqui se las ingenió y puso en aprietos a Ángel De Brito y Viviana Canosa

Primero fue el último sábado cuando Mirtha Legrand aprovechó a dos de sus invitados de lenguas incontrolables para pasarles factura.

“¿Ustedes no estaban enojados?”. lanzó apenas tuvo una chance como quien reparte los primeros condimentos, a Angel de Brito y Viviana Canosa. Sin tiempo para atragantarse, ambos aceptaron la estocada uno con una sonrisa cómplice y un guiño, como para no dejarse amedrentar. El conductor de El Trece se animó primero:“Nos divertimos mucho trabajando juntos, después nos peleamos y nos amigamos. Hoy está todo bien”, admitió el terrible farandulero. “Yo lo quiero. Nos mandamos mensajes todo el tiempo”, sumó la ex Colorada y esposa de Alejandro Borenztein.

“Hace mil años que nos peleamos”, coincidieron sin embargo, como haciéndose cargo.

No conforme con tanta cordialidad, Mirtha se encargó de refrescarle la memoria a la ex conductora de Canal 9.

”Usted me daba en ese programa, era despiadada. Se ponía un habano en la boca, con el pelo colorado”, soltó la anfitriona sin guardarse nada para inmediatamente tirarle un salvavidas; “Pero la maternidad la cambió a usted”, siguió la dueña de casa conciliadora.

Distinta, muy distinta, fue la disposición que tuvo Legrand al día siguiente, ayer concretamente durante el almuerzo dominical. La diva estuvo más risueña que en otras ocasiones y acaso la principal responsable fue otra mujer: Jorgelina Aruzzi.

Audaz la producción al momento de elegir temas polémicos, el uso de preservativos dio a una breve pero contundente explicación de Alberto Cormillot quien con sus estadísticas alarmó a la siempre informada conductora. “Los jóvenes se resisten”, aceptó dando el pie la Chiqui. “¡Los tipos tampoco!", agregó espontánea Aruzzi. “Ninguno!!”, sostuvo a los gritos provocando la inmediata carcajada de la diva de casa. “Con qué seguridad, me lo dice Jorgelina”, aceptó cómplice Mirtha y risueña. Así, también en Semana Santa, el protagonismo fue todo suyo.