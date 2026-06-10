La confesión familiar de Baby Etchecopar:" Mi mamá me apuñaló en el pecho"

El conductor de Basta Baby sorprendió al contar los duros episodios de violencia intrafamiliar que sufrió de chico y que tienen en él, consecuencias estéticas.
Al aire, por primera vez, Baby Etchecopar contó detalles de su dura historia familiar marcada por la violencia doméstica. El conductor compartió el detalle de episodios de agresiones físicas que, incluso, una de ellas lo hizo terminar en el quirófano, por una herida en el pecho. "Que te retuerzas de dolor y que te sigan pegando".
"Yo sé los que no supieron ser padres... ¿Qué no supieron? Que yo sufría. Que las trompadas duelen, que los latigazos duelen... Que te peguen con un palo duele, más cuando tenés ocho años, nueve años", comenzó Baby, al relatar una primera parte de su conflictiva historia vinculada a la violencia, cuando era tan solo un niño.
"Que te retuerzas de dolor y que te sigan pegando... Y que, automáticamente después, te digan que vos sos la luz de sus ojos y qué duro es ser madre, qué duro es padre porque hay que vivir para los hijos. Vamos... Bueno, voy a sintetizar. Yo en el pecho tengo seis puntos de una operación así (señala con los dedos el tamaño de la cirugía)".
"Es de una puñalada de mi mamá. Cuando tenía nueve años me pegó con un punzón en el pecho. Ante la reacción de mi cuerpo, se fue para adentro la aguja y me tuvieron que operar de urgencia. Cuando íbamos al hospital, papá y mamá me decían ´no digas que fuimos nosotros, decí que te caíste. Y yo, durante mucho tiempo, le decía a todo el mundo por qué había faltado quince días al colegio, por qué había vuelto con una venda en el pecho ensangrentada, que estaba tallando un palito y que me había clavado una gubia en el pecho".
"La gente me decía ´pero vos sos boludo´, y yo respondió que no me había dado cuenta. Además del dolor físico, era la vergüenza. Toda la vida viví con la vergüenza de llevar un puntazo de mi madre en el pecho", confió, Baby.
"Sería un cínico si no contaba esto. Porque como yo, fuimos miles de chicos golpeados y maltrados por la familia. Y te acostumbrás a los coscorrones. A lo mejor, me agarraba me faltó un poquito para que me agarre un derrame cerebral", cerró, Etchecopar.
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