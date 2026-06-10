La confesión familiar de Baby Etchecopar:" Mi mamá me apuñaló en el pecho"

EL COSTADO MÁS DURO DE LA HISTORIA DE BABY

"La gente me decía ´pero vos sos boludo´, y yo respondió que no me había dado cuenta. Además del dolor físico, era la vergüenza. Toda la vida viví con la vergüenza de llevar un puntazo de mi madre en el pecho", confió, Baby.

"Sería un cínico si no contaba esto. Porque como yo, fuimos miles de chicos golpeados y maltrados por la familia. Y te acostumbrás a los coscorrones. A lo mejor, me agarraba me faltó un poquito para que me agarre un derrame cerebral", cerró, Etchecopar.

Baby Etchechopar, dura historia familiar

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