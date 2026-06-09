Dalma Maradona sobre Leopoldo Luque: "Ojalá hubiera tenido la decencia de apartarse"

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La declaración de Dalma Maradona

Tras escuchar el audio, Dalma, la única de las hijas de Maradona que aún no había testificado, expresó: "Ojalá hubiera tenido la decencia de apartarse, pero eso no pasó".

La hija del astro recordó en su declaración que mantuvo una conversación con Luque sobre la posibilidad de que diera un paso al costado, a lo que el médico le respondió: "Quedate tranquila, yo estoy a la altura, yo lo puedo hacer, yo sigo".

Por otra parte, también lo apuntó como responsable de la decisión de que, tras su última intervención, Maradona atravesara su recuperación en una vivienda y no en una clínica de rehabilitación como habían sugerido algunos médicos.

"Luque nos presenta esta opción como la única opción, 'la internación domiciliaria seria', todos se comprometieron a que sea seria, con enfermeros, acompañantes terapéuticos, ambulancia 24 horas en la puerta, y a los dos o tres días nos dimos cuenta de que eso no era así", expresó Dalma, quien responsabilizó a Luque y al resto del equipo médico encargado de su padre y acusado en este juicio.

Además de Luque, también son juzgados en este proceso la psiquiatra Agustina Cosachov, el coordinador de enfermeros Mariano Peroni, la coordinadora de cuidados domiciliarios de la empresa Swiss Medica Nancy Forlini, el psicólogo Carlos Díaz, el médico Pedro Di Spagna y el enfermero Ricardo Almirón, todos acusados del delito de homicidio simple con dolo eventual