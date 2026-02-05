Aseguran que está todo mal entre Mica Viciconte y Vicky Xipolitakis, en Ariel en tu salsa

Mica, al ser consultada por la frase que más resonó en los últimos días, sobre que con Vicky son muy distintas, ella no dudó en confirmarla con una sonrisa, durante una nota para SQP, por América: “Bueno, eso es verdad...”, dijo entre risas sobre ser “el agua y el aceite”. Y amplió “Somos dos personas muy diferentes, pero no por eso no podemos trabajar juntas. Incluso con Nico también éramos diferentes. Se puede trabajar”.

"Ella tiene que entender el rol de cada uno y buscar unequilibrio entre las dos para que las dos nos podamos destacar”, dijo Viciconte, sin vueltas, sobre su nueva compañera, en las mañanas de Telefe. "La ansiedad de Vicky, sobresalió mucho en ese sentido. Yo estaba sensible porque Nico (Peralta, su compañero y amigo con el que trabajaron juntos durante 4 años) se iba, que no deja de ser mi amigo”.

"Entiendo que Vicky es muy avasallante en su personalidad y por ahí no registra mucho lo que está al lado... Hay algunos que van a grandes pasos y otros, con respeto y a pasitos más lentos y respetando nuestros lugares. Va a tener que tener cintura para adaptarse a esta nueva estructura porque la protagonista no va a ser ella. Hizo un montón de cosas que, en cuatro años, con Mica no hicimos. Nosotros teníamos con Ariel un código y un respeto construido a lo largo de los años. No nos tiramos encima de Ariel. Va a ser difícil, se va a tener que adaptar", declaró, tajante, por su parte, Peralta, también en tevé.

EL MENSAJE DE LA POLÉMICA

Tras su debut en Ariel en tu salsa, Vicky no tuvo mejor idea que compartir, en sus redes sociales, supuestos mensaje que le llegaron de sus miles de seguidores en Instagram. Y uno de los ellos apunta, sin vueltas, a su nueva compañera, Mica, lo que abre una nueva "ventana" de disputa entre ellas.

La ex integrante de Cortá por Lozano reposteó el mensaje de alguien que hizo referencia a toda la "alegría" que ella le está dando al programa - y que, supuestamente, le faltaba- e hizo referencia a que, al parecer, Viciconte hablaría mal de Xipolitakis, a sus espaldas. Lejos de calmarse las "aguas", estarían entrado en estado de ebullición.