Los invitados del sábado a las 21:30 por El Trece, en "La Noche de Mirtha" serán el periodista y conductor Luis Novaresio, que continúa con la conducción de sus programas en A24, la periodista argentina especializada en asuntos de gobierno y política exterior Natasha Niebieskikwiat, el economista, consultor y político Carlos Melconian y la presentadora y entrevistadora Barbie Simons con trayectoria en moda y celebridades, que llegará después de un 2026 marcado por proyectos propios y una internación de urgencia en Los Arcos.