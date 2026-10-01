Mientras continúa la internación de Mirtha en una clínica porteña, Juana continuará al frente de los dos programas del fin de semana en El Trece.
Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei -desde el 18 de septiembre- recuperándose favorablemente de una neumopatía, y por ese motivo, su nieta Juana Viale continuará a cargo de la conducción de los dos programas de la productora Storylab "La Noche de Mirtha" y "Almorzando con Juana".
Los invitados del sábado a las 21:30 por El Trece, en "La Noche de Mirtha" serán el periodista y conductor Luis Novaresio, que continúa con la conducción de sus programas en A24, la periodista argentina especializada en asuntos de gobierno y política exterior Natasha Niebieskikwiat, el economista, consultor y político Carlos Melconian y la presentadora y entrevistadora Barbie Simons con trayectoria en moda y celebridades, que llegará después de un 2026 marcado por proyectos propios y una internación de urgencia en Los Arcos.
El domingo, a partir de las 13:45, la música y el humor estarán presentes en "Almorzando con Juana" con la presencia de la actriz y comediante Gladys Florimonte, el músico y cantante Juanchi Baleiron (Juan Alfredo Baleiron) líder del grupo Los Pericos, el actor y músico Felipe Colombo, que actualmente está enfocado en su carrera musical, y la artista plástica, modelo, diseñadora de moda, fotógrafa y actriz Cecilia de Bucourt.
El cierre musical del almuerzo estará a cargo de Los Pericos.
Mirtha Legrand, de 99 años, permanece internada en una sala común del Sanatorio Mater Dei tras haber sufrido una complicación respiratoria diagnosticada como neumopatía. Se espera un nuevo parte médico para el viernes.
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