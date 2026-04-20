Murió el actor Luis Brandoni

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Nacido el 18 de abril de 1940 en Dock Sud, en una familia humilde de inmigrantes italianos, Adalberto Luis Brandoni creció entre potreros, radios a todo volumen y el silbido de su madre desde la ventana, llamándolo a comer. De chico soñaba con ser futbolista de River -el club de sus amores- o cantor de tangos, pero la actuación lo encontró antes y a los ocho años ya armaba obras de títeres en el living de su casa.

Estudió en el Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico y desde que debutó a los 22 años y nunca quiso dejar de trabajar, pero las prohibiciones durante la última dictadura militar argentina también le llegaron a él -como a muchos de su generación- y terminaron afectando su profesión. En 1974 debió exiliarse a México debido a las permanentes amenazas de la Triple A, pero al año siguiente decidieron regresar al país, porque -como decía- el teatro era su verdadera patria y el escenario era el único lugar donde se sentía verdaderamente vivo.

image Beto Brandoni junto Marta Bianchi y las hijas de la pareja, Florencia y Micaela.

Actualmente Luis Brandoni estaba en pareja con la guionista y directora Saula Benavente y tenía dos hijas, Florencia y Micaela,fruto de su matrimonio con la actriz Marta Bianchi.

Activo militante radical, fue secretario general de la Asociación Argentina de Actores durante once años -entre 1974 y 1983- y en 1997 fue elegido Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires (UCR). En 2023 fue electo parlamentario del Mercosur en las Elecciones al Parlasur de Argentina.

image Luis Brandoni junto al expresidente Raúl Alfonsín.

En su carrera artística, supo repartirse entre la televisión, el cine y el teatro. En la pantalla grande trabajó en 62 filmes, entre ellos los recordados éxitos como "La tregua" y "La patagonia rebelde" (1974), "Darse cuenta" (1984), "Esperando la carroza" (1985 ), "Cien veces no debo" (1990) y "El cuento de la comadrejas" (2019), entre otras.

En la pantalla chica protagonizó más de 55 títulos , entre los que se destacan "Mi cuñado" -junto a Ricardo Darín-, "Buscavidas", "Durmiendo con mi jefe", "Un gallo para Esculapio" y "Nada", entre otras.

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El teatro su nombre era "cortador de tickets" o sinónimo de éxito, actualmente no sólo estaba protagonizado la segunda temporada de "¿Quién es quién?", junto a Soledad Silveyra en al Av Corrientes, sino que estaba planificando su agenda para la grabación de la segunda temporada de "Nada", la serie de Disney+ escrita y producida por la dupla Cohen-Duprat.

Actualmente se puede ver en Netflix, la adaptación cinematográfica de "Parque Lezama" -dirigida por Juan José Campanella-, junto a Eduardo Blanco, con quien compartió el éxito que que hicieron durante sus temporadas 2013 al 2016 y en su regreso -por los 10 años- en el 2023 y 2024.