En su noveno largometraje, el británico Sam Mendes rinde tributo a su abuelo, el escritor Alfred Mendes, que luchó durante dos años en la Primera Guerra Mundial (1914-1918) enrolado en la primera brigada de fusileros antes de que fuera enviado de regreso a Gran Bretaña tras sufrir envenenamiento por gas tóxico.

En este relato, Sam Mendes retoma la vieja tarea de su abuelo, que llevaba mensajes a través del peligroso territorio conocido como Tierra de Nadie, y que no fue capaz de hablar de los horrores que vio hasta que cumplió 70 años. En el film, el alto mando británico le ordena a los cabos Blake (Dean-Charles Chapman) y Schofield (George MacKay) que avisen a un tal coronel MacKenzie que está a punto de enviar a 1600 hombres a una muerte segura, dado que las observaciones aéreas han mostrado que los alemanes han cedido terreno pero para tenderles una trampa.

Con el aliciente de salvar la vida de su hermano, Blake recluta a Schofield y emprenden el camino para cruzar el territorio entre trincheras, poblado de cráteres, alambre de púas y los cadáveres de personas y animales que han quedado atrapados allí.

El film inicia un periplo pleno de tensión que se ve sustentado en un extenso plano secuencia muy bien editado de principio a fin. Quizá sea la fascinación con estos planos la principal causa de sus múltiples nominaciones ya que la Academia de Hollywood se ha visto obnubilada con anterioridad por films de similares características como Birdman (Birdman o la inesperada virtud de la ignorancia, 2014) y El Arca Rusa (Russkiy kovcheg, 2002) que obtuvieron sus merecidos galardones.

Sin embargo, no hay muchos más méritos que le permitan destacarse por sobre sus competidores, salvo el hecho de llevar la firma de Sam Mendes, uno de los miembros de la Academia y ganador de 9 Oscars de diferentes categorías con sus films Belleza Americana (American Beauty, 1999), Camino a la Perdición (Road to Perdition, 2002), 007 Skyfall (2012) e incluso la floja 007 Spectre (2015). En los Golden Globe, por cierto, se llevó dos estatuillas como mejor drama y mejor director.

El trabajo actoral es muy destacable también, ya que a pesar de que hay intérpretes de renombre mundial haciendo papeles secundarios (y que no vamos a nombrar para no arruinar las sorpresas), son Chapman y MacKay los que cargan con el peso de llevar adelante esta aventura que pone a prueba a cada paso su integridad y valor.

Por lo demás, nada la diferencia de otras producciones del género como Rescatando al Soldado Ryan (Saving Private Ryan, 1998), Apocalypse Now (1979), Enemigo al Acecho (Enemy at the Gates, 2001) o Pelotón (Platoon, 1986) en las que los protagonistas se enfrentan al horror de la guerra en pos de un bienestar algo difuso.

Ficha técnica

1917 (Reino Unido-Estados Unidos/2019). Dirección: Sam Mendes. Elenco: George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Claire Duburcq, Colin Firth y Benedict Cumberbatch. Guion: Sam Mendes y Krysty Wilson-Cairns. Fotografía: Roger Deakins. Edición: Lee Smith. Música: Thomas Newman. Distribuidora: UIP (Universal). Duración: 119 minutos. Apta para mayores de 16 años.