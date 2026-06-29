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Gran Hermano Generación Dorada: noche de emoción con palabras de las familias

A un mes de su anterior ingreso, Santiago del Moro volvió a entrar a la casa para cenar con los participantes y llevarles una palabra de aliento.

En la noche del domingo 28 de junio, a cuatro meses de comenzado la competencia en Gran Hermano Generación Dorada, Santiago del Moro volvió a ingresar a la casa para compartir una cena con los participantes. Pero esto no fue todo lo que pasó, ya que -nuevamente- llevó una palabra que les enviaron los familiares o seres queridos a cada uno de los jugadores.

  • Emanuel Di Gioia: Su familia le envió “aguante”.
  • Manuel Ibero: “Enfoque” le mandó su familia.
  • Yanina Zilli: Sus hijos y su hermana le escribieron “cambio”.
  • Andrea del Boca: “Viveza” fue la palabra que envió su madre, su hija y su tía.
  • Jennifer “Pincoya” Torres: Su familia le escribió “única”.
  • Sebastián Cola: “Admiramos” fue la palabra que eligió su familia.
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  • Tamara Paganini: “Activá” le escribió su familia.
  • Leandro Nigro: Su familia decidió enviarle la palabra “show”.
  • Charlotte Caniggia: Le escribieron su novio, sobrina, cuñada y mejor amigo. “Orgullo” fue la palabra que eligieron.
  • Cinzia Francischiello: La pareja mandó “firme”.
  • Yisela “Yipio” Pintos: Su novio y su hija le enviaron “levantate”.
  • Sol Abraham: “Aura” fue la palabra que eligieron su madre y su hermana.
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Sol Abraham: “Aura” fue la palabra que eligieron su madre y su hermana.

Sol Abraham: “Aura” fue la palabra que eligieron su madre y su hermana.

  • Juani Caruso: Sus padres y hermanos le enviaron “decretá”.
  • Matías Hanssen: “Soltate” fue la palabra que eligió su familia.
  • Nenu López: Su padre y sus amigas eligieron enviarle “reaccioná”.
  • Steffany “Campanita” Pereira: La familia eligió enviarle “brillá”.
  • Mariela Prieto: Le escribieron sus amigas. “Pensá” fue la palabra que eligieron.
  • Alejandra Majluf: Le escribieron su hija y su amigo. “Divertíte” fue la palabra elegida.
  • Luana Fernández: Su madre y hermanas le mandaron “resiliente”.
  • Juan Carlos López: Sus padres, amigos y ahijada escribieron “jugá”.

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