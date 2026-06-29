Gran Hermano Generación Dorada: noche de emoción con palabras de las familias

A un mes de su anterior ingreso, Santiago del Moro volvió a entrar a la casa para cenar con los participantes y llevarles una palabra de aliento.

En la noche del domingo 28 de junio, a cuatro meses de comenzado la competencia en Gran Hermano Generación Dorada, Santiago del Moro volvió a ingresar a la casa para compartir una cena con los participantes. Pero esto no fue todo lo que pasó, ya que -nuevamente- llevó una palabra que les enviaron los familiares o seres queridos a cada uno de los jugadores.