La divertida rutina que hace Martín Bossi al salir del teatro: "No tengo auto de aplicación"

“La rutina en Mar del Plata es mi cable a tierra... Ayer a la mañana jugué al tenis. Hoy jugué a la pelota, me prendí en un fulbito con unos chicos del barrio”, cuenta Martín, sobre la pasión que a diario lo acercan, incluso en tiempos de temporada teatral, al deporte, su segunda gran pasión.

“Ahora estoy con mi tío Horacio, mi primo Iván, mi otro primo Román, que trabaja conmigo. Vienen mis amigos a visitarme, viene mi mamá", enumera Bossi, sobre el círculo íntimo que lo acompaña este verano, en la Ciudad Feliz.

“Hacer teatro en Mar del Plata es la comidita después, si hay alguna fiestita en algún balneario y un traguito. Es levantarse, desayunar y seguir. Es una bendición muy grande, muy grande. La verdad que estoy disfrutando esta temporada que arrancamos a sala llena", compartió el artista, en diálogo con Infobae.

LA RUTINA DE BOSSI

"Salgo a correr después de las funciones para quemar un poquito, porque en la obra estoy bastante parado, el desgaste es emocional. Y decidí, como no hay auto, Rottemberg (Carlos, uno de los productores de la obra), irme corriendo. A Gustavo Bermúdez le ponen una limusina. A Laurita Fernández, la agarran 3 chicos, patovicas, y la suben al auto...", contó, Martín.

"Yo pedí un auto de aplicación y no me lo dan... Voy corriendo hasta lejos. Me voy hasta Camet. Laura no me lleva en su auto porque va con las amigas y tiene miedo de que se enamoren de mí. Es la envidia, la competencia. Uno de los muchachos de seguridad que todas las noches sale a correr conmigo tiene un stent, así que en cualquier momento se me queda".

"La idea es citar a la gente y que haya 300 personas corriendo sin sentido... No hay un sentido, no hay un objetivo tipo corro por la paz, corro porque Wanda (Nara) y la China (Suárez) se abracen. Nico Vázquez, mucho Rocky, pero a ver si hace esto...", cerró, Bossi, con la simpatía que lo caracteriza.