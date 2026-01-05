Espectáculos |

La divertida rutina que hace Martín Bossi al salir del teatro: "No tengo auto de aplicación"

Protagonista de La cena de los tontos, el actor encontró la forma de irse del teatro, tras terminar con las funciones. "Quemo un poquito".

Martín Bossi sorprendió a propios y a extraños al compartir su nueva rutina al terminar las funciones de La cena de los Tontos. Instalado en Mar del Plata por todo el verano teatral, el actor aprovecha la madrugada en la ciudad balnearia para correr unos cuantos kilómetros por las calles del centro. "Uno de los muchachos de seguridad que todas las noches sale a correr conmigo tiene un stent, así que en cualquier momento se me queda".

“La rutina en Mar del Plata es mi cable a tierra... Ayer a la mañana jugué al tenis. Hoy jugué a la pelota, me prendí en un fulbito con unos chicos del barrio”, cuenta Martín, sobre la pasión que a diario lo acercan, incluso en tiempos de temporada teatral, al deporte, su segunda gran pasión.

“Ahora estoy con mi tío Horacio, mi primo Iván, mi otro primo Román, que trabaja conmigo. Vienen mis amigos a visitarme, viene mi mamá", enumera Bossi, sobre el círculo íntimo que lo acompaña este verano, en la Ciudad Feliz.

ADEMÁS: Quién es el actor de 70 años que está de novio con una mujer de 26

“Hacer teatro en Mar del Plata es la comidita después, si hay alguna fiestita en algún balneario y un traguito. Es levantarse, desayunar y seguir. Es una bendición muy grande, muy grande. La verdad que estoy disfrutando esta temporada que arrancamos a sala llena", compartió el artista, en diálogo con Infobae.

LA RUTINA DE BOSSI

"Salgo a correr después de las funciones para quemar un poquito, porque en la obra estoy bastante parado, el desgaste es emocional. Y decidí, como no hay auto, Rottemberg (Carlos, uno de los productores de la obra), irme corriendo. A Gustavo Bermúdez le ponen una limusina. A Laurita Fernández, la agarran 3 chicos, patovicas, y la suben al auto...", contó, Martín.

Martín Bossi, nota
Martín Bossi es uno de los protagonistas de La cena de los tontos, en el teatro Neptuno, en Mar del Plata.

Martín Bossi es uno de los protagonistas de La cena de los tontos, en el teatro Neptuno, en Mar del Plata.

"Yo pedí un auto de aplicación y no me lo dan... Voy corriendo hasta lejos. Me voy hasta Camet. Laura no me lleva en su auto porque va con las amigas y tiene miedo de que se enamoren de mí. Es la envidia, la competencia. Uno de los muchachos de seguridad que todas las noches sale a correr conmigo tiene un stent, así que en cualquier momento se me queda".

"La idea es citar a la gente y que haya 300 personas corriendo sin sentido... No hay un sentido, no hay un objetivo tipo corro por la paz, corro porque Wanda (Nara) y la China (Suárez) se abracen. Nico Vázquez, mucho Rocky, pero a ver si hace esto...", cerró, Bossi, con la simpatía que lo caracteriza.

La rutina de Martín Bossi al salir del teatro

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados