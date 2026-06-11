Popstars vuelve a la pantalla: Nico Vázquez lo conducirá y ya están los jurados

Casting abierto para todo el país

La convocatoria ya se encuentra abierta a través del sitio oficial de Telefe. Está destinada a mujeres de entre 18 y 25 años interesadas en desarrollar una carrera artística.

Para participar deberán completar un formulario online y presentar un video de un minuto cantando a capela, sin acompañamiento musical ni efectos que modifiquen la voz.

737f4b58-3089-4de6-a1c5-cd86c7a5cc3f Nico Vázquez conducirá la nueva edición de Popstars, que también podrá verse en Disney+.

Según informó el canal, las postulantes que superen las primeras instancias serán contactadas por la producción para continuar con las distintas etapas de selección.

La primera edición de Popstars dio origen a Bandana, uno de los grupos más exitosos de la música pop argentina de comienzos de siglo. Más tarde, el formato volvió para formar Mambrú, una banda masculina que también alcanzó gran popularidad.

07oZj8oIP_1256x620__1 Angela Torres será uno de los jurados del regreso de "Popstars".

Al anunciar el regreso, Telefe definió al ciclo como “el big show que marcó a toda una generación y que vuelve para descubrir a las próximas grandes voces del pop”.

Aunque todavía no tiene fecha de estreno confirmada, la nueva edición ya comenzó a despertar expectativa entre quienes siguieron el programa en sus primeras temporadas y entre una nueva generación de aspirantes que buscará abrirse camino en la música.