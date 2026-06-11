Popstars vuelve a la pantalla: Nico Vázquez lo conducirá y ya están los jurados

Más de dos décadas después de lanzar a Bandana y Mambrú, Popstars volverá con una nueva edición. Tendrá conducción de Nico Vázquez y emisión en Telefe y Disney+.
Popstars, el reality musical que se convirtió en uno de los fenómenos televisivos de los años 2000, tendrá una nueva edición este año en Telefe, que confirmó el regreso del formato que dio origen a Bandana y Mambrú, esta vez con la misión de encontrar a las integrantes de una nueva banda pop femenina.
La conducción estará a cargo de Nico Vázquez y cada episodio podrá verse tanto por Telefe como por Disney+, donde además se ofrecerá contenido adicional sobre el detrás de escena de la competencia.
La producción anunció también quiénes serán los encargados de evaluar a las participantes. El jurado estará integrado por Ángela Torres, Nicki Nicole y el productor musical mexicano Charlie García, reconocido por su trabajo en el desarrollo de artistas dentro de la industria latina.
El programa mantendrá varios de los elementos que caracterizaron a las ediciones originales: audiciones, entrenamientos artísticos, desafíos, convivencia y presentaciones en vivo. El objetivo seguirá siendo seleccionar y formar un grupo musical a partir de jóvenes talentos de distintas partes del país.
La convocatoria ya se encuentra abierta a través del sitio oficial de Telefe. Está destinada a mujeres de entre 18 y 25 años interesadas en desarrollar una carrera artística.
Para participar deberán completar un formulario online y presentar un video de un minuto cantando a capela, sin acompañamiento musical ni efectos que modifiquen la voz.
Según informó el canal, las postulantes que superen las primeras instancias serán contactadas por la producción para continuar con las distintas etapas de selección.
La primera edición de Popstars dio origen a Bandana, uno de los grupos más exitosos de la música pop argentina de comienzos de siglo. Más tarde, el formato volvió para formar Mambrú, una banda masculina que también alcanzó gran popularidad.
Al anunciar el regreso, Telefe definió al ciclo como “el big show que marcó a toda una generación y que vuelve para descubrir a las próximas grandes voces del pop”.
Aunque todavía no tiene fecha de estreno confirmada, la nueva edición ya comenzó a despertar expectativa entre quienes siguieron el programa en sus primeras temporadas y entre una nueva generación de aspirantes que buscará abrirse camino en la música.
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