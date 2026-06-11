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Gran Hermano Generación Dorada: dos fulminados y placa explosiva

La Gala de Nominación del pasado miércoles estuvo marcada por el líder Sebastián Cola, que tomó decisiones clave y dejó una placa muy competitiva.

En la noche del miércoles 10 de junio, la casa de Gran Hermano Generación Dorada volvió a vivir una nueva Gala de la Nominación con Sebastián Cola Almeida como líder semanal, teniendo el recibió un beneficio de modificar la votación de dos de sus compañeros.

Ya en el confesionario, el participante eligió anular los dos votos a Leandro Nigro y uno a Yisela Paola "Yipio" Pintos y además, tuvo la oportunidad de fulminar a dos jugadores, por lo que decidió mandar a placa a Alejandra Majluf y a Andrea del Boca.

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De esta manera, la placa quedó conformada por Cinzia Francischiello, Franco Zunino, Steffany “Campanita” Pereira, Solange Abraham, Luana Fernández, Yisela “Yipio” Pintos, Leandro Nigro, Alejandra Majluf y Andrea del Boca.

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Todo los votos de la 15° Gala de Nominación

  • SEBASTIÁN COLA: 2 para Luana y 1 para Titi.
  • ANDREA DEL BOCA: 2 para Cinzia y 1 para Campanita.
  • CHARLOTTE CANIGGIA: 2 para Sol y 1 para Nigro.
  • CINZIA FRANCISCHIELLO: 2 para Emanuel y 1 para Zunino.
  • SOLANGE ABRAHAM*: 3 para Zunino y 2 para Yipio. *Hizo la nominación espontánea.
  • JENNIFER “PINCOYA” TORRES: 2 para Zunino y 1 para Nigro.
  • YANINA ZILLI: 2 para Tamara y 1 para Yipio.
  • LUANA FERNÁNDEZ: 2 para Zunino y 1 para Titi.
  • YISELA “YIPIO” PINTOS: 2 para Sol y 1 para Emanuel. * el voto a Emanuel fue anulado por Sebastián Cola.
  • ALEJANDRA MAJLUF: 2 para Campanita y 1 para Nigro.
PLACA NOMI

  • EMANUEL DI GIOIA: 2 para Cinzia y 1 para Yipio.
  • STEFFANY “CAMPANITA” PEREIRA: 2 para Nigro y 1 para Andrea.
  • TAMARA PAGANINI: 2 para Emanuel y 1 para Luana.
  • TITI TCHERKASKI*: 2 para Tamara y 1 para Zunino. * votos anulados por Brian Sarmiento.
  • MANUEL IBERO: 2 para Cinzia y 1 para Zunino.
  • LEANDRO NIGRO: 2 para Campanita y 1 para Sol. * los 2 votos a Campanita fueron anulados por Sebastián Cola.
  • MARIELA PRIETO: 2 para Sol y 1 para Campanita.
  • JUAN CARLOS LÓPEZ: 2 para Nenu y 1 para Cinzia.
  • NENU LÓPEZ: 2 para Campanita y 1 para Cinzia.
  • MATÍAS HANSSEN: 2 para Titi y 1 para Yipio.
  • FRANCO ZUNINO: 2 para Cinzia y 1 para Campanita.
  • JUAN “JUANICAR” CARUSO: 2 para Luana y 1 para Tamara.

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