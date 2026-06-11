Gran Hermano Generación Dorada: dos fulminados y placa explosiva

La Gala de Nominación del pasado miércoles estuvo marcada por el líder Sebastián Cola, que tomó decisiones clave y dejó una placa muy competitiva.
En la noche del miércoles 10 de junio, la casa de Gran Hermano Generación Dorada volvió a vivir una nueva Gala de la Nominación con Sebastián Cola Almeida como líder semanal, teniendo el recibió un beneficio de modificar la votación de dos de sus compañeros.
Ya en el confesionario, el participante eligió anular los dos votos a Leandro Nigro y uno a Yisela Paola "Yipio" Pintos y además, tuvo la oportunidad de fulminar a dos jugadores, por lo que decidió mandar a placa a Alejandra Majluf y a Andrea del Boca.
De esta manera, la placa quedó conformada por Cinzia Francischiello, Franco Zunino, Steffany “Campanita” Pereira, Solange Abraham, Luana Fernández, Yisela “Yipio” Pintos, Leandro Nigro, Alejandra Majluf y Andrea del Boca.
comentar