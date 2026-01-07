La drástica opinión de Wanda sobre el presente de Mauro Icardi con la China Suárez

"Del 1 al 10, ¿cuánto odiás a Mauro?", quiso saber Yanina Latorre, en su divertido ida y vuelta con Wanda, mientras avanzaba con una preparación en las ollas y sartenes del certamen culinario del que participa para "cuidarle el lugar" a Maxi López, ex de la conductora del concurso.

"¿Del 1 al 10? Creo que no lo odio. No es odio", aseguró, Wanda, en una primera respuesta. "¿Qué es? ¿Resentimiento?", repreguntó, Latorre. "A mí me da lástima la gente poco inteligente", definió, Nara.

"¿Lo ves feliz?", le consultó Yanina, sin vueltas, a Wanda. Y la respuesta de la mamá de dos hijas en común con el jugador del Galatasaray -Francesca e Isabella- fue tajante y sin vueltas. "No. ¿Vos lo ves feliz?", retrucó, la mediática. “No. Yo tampoco y lo conozco. ¿Te acordás que fui tu cómplice de ese vínculo? ¿Te acordás cunado Maxi te cortó las tarjetas y que yo te tuve que pagar la farmacia?”.

WANDA EXPLICÓ POR QUÉ ESTÁ CON MIGUELES

Wanda compartió en su cuenta de X un mensaje dirigido a quienes cuestionan su vida y su vínculo con Martín Migueles, su pareja actual, con quien la conductora habría pasado un fin de año entre "tiras y aflojes" al conocerse que su novia le escribió a otra famosa, Claudia Ciardone. “Nunca voy a entender cómo gente que no tiene relación conmigo, no es mi amiga y no compartimos nada, se preocupa tanto por mi bien”.

"Tengo 24 cm. de razones para estar más relajada que todos los alterados que hablan de mi vida, de mi entorno y de los míos”. La referencia que hizo Nara y que muchos entendieron como directa a la intimidad con Migueles, provocó todo tipo de reacciones en redes sociales. Desde risas y apoyos hasta críticas y memes.

Wanda Nara definió el presente de Mauro Icardi