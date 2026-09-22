Denisse González habló de su enfermedad y se quebró en vivo

En el estudio de La Mañana con Moria, la joven se quebró al hablar del impacto emocional y de su pareja, Bautista Mascia, a quien conoció en la casa “Fue mi felicidad, mi rayito de luz ahí en esa clínica. Siempre decía que yo estaba un día más cerca de la curación”. Sobre su imagen, fue clara: “Me hace mal verme así. Yo no soy una enferma. Sé que tengo una enfermedad, pero no soy la enfermedad” confesó.