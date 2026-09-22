Juana Repetto habló de la mala relación que tiene con el papá de sus hijos: "Me tiene bloqueada"

La influencer contó cómo en el acotado vínculo que tiene con Sebastián Graviotto, padre de dos de sus tres hijos. "Uno, en el fondo, sentía que sus decisiones podían cambiar con la llegada de dos hijos”.
Juana Repetto habló de su actual relación con Sebastián Graviotto, su ex y padre de dos de sus tres hijos -Timoteo y Belisario-, con quien tiene poco contacto. "A el no le da culpa mostrarse en la nieve (lejos de sus hijos). Está orgulloso de lo que hace. Tenía la esperanza de que tuviera otras prioridades".
“ A mí me tiene bloqueada, entonces yo no sé lo que sube", se sinceró Juana, al ser consultada por el video que publicó su ex, en la nieve, alejado de todo compromiso paternal, en Los profesionales de siempre, el programa de Flor De La Ve, en El 9.
“Él dice que quiere tener un vínculo real conmigo y que no le afecte lo que él ve en redes... A él no le da culpa nada, está orgulloso de lo que hace”, planteó, la influencer, al aire. “Él decía en un video que nosotras (la madre de su hija y ella) lo conocimos así y es verdad, yo lo elegí así como padre de mis hijos".
"Quizás, después, es un error porque cada uno hace lo que quiere y puede. Uno, en el fondo, sentía que sus decisiones podían cambiar con la llegada de dos hijos”, confió, Repetto, sobre las expectativas que tenía, tal vez, en lo más profundo de su corazón. "Yo tenía la esperanza de que él tuviera otras prioridades. Pero fue un deseo mío sabiendo que él me había dicho que eso no iba a pasar”.
“No estoy de acuerdo, yo no podría nunca estar lejos de mis hijos”, reflexionó Juana, con total honestidad, en sus dichos, sobre su postura ante la maternidad. "Cada uno tiene el vínculo que quiere y eligió, partiendo de la base de que una pone el cuerpo para tenerlo, ya ahí te cambia un montón”.
“Hoy las minas laburamos, volvemos, e igual te seguís ocupando de la comida, del pediatra… Yo si no laburo, no cobro y no le puedo pagar el colegio al chico y a la niñera para que yo pueda salir a trabajar. A la distancia hacen videollamada (sobre la forma en que se comunican padre e hijos), pero cuando está, está. Desde que estamos separados, está mucho más presente”.
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