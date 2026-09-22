Espectáculos |

Juana Repetto habló de la mala relación que tiene con el papá de sus hijos: "Me tiene bloqueada"

 - Por Noelia Santone

La influencer contó cómo en el acotado vínculo que tiene con Sebastián Graviotto, padre de dos de sus tres hijos. "Uno, en el fondo, sentía que sus decisiones podían cambiar con la llegada de dos hijos”.

Juana Repetto habló de su actual relación con Sebastián Graviotto, su ex y padre de dos de sus tres hijos -Timoteo y Belisario-, con quien tiene poco contacto. "A el no le da culpa mostrarse en la nieve (lejos de sus hijos). Está orgulloso de lo que hace. Tenía la esperanza de que tuviera otras prioridades".

A mí me tiene bloqueada, entonces yo no sé lo que sube", se sinceró Juana, al ser consultada por el video que publicó su ex, en la nieve, alejado de todo compromiso paternal, en Los profesionales de siempre, el programa de Flor De La Ve, en El 9.

“Él dice que quiere tener un vínculo real conmigo y que no le afecte lo que él ve en redes... A él no le da culpa nada, está orgulloso de lo que hace”, planteó, la influencer, al aire. “Él decía en un video que nosotras (la madre de su hija y ella) lo conocimos así y es verdad, yo lo elegí así como padre de mis hijos".

ADEMÁS: Homero Pettinato amenazado de muerte: qué dijo su ex sobre el acosador que los persigue

"Quizás, después, es un error porque cada uno hace lo que quiere y puede. Uno, en el fondo, sentía que sus decisiones podían cambiar con la llegada de dos hijos”, confió, Repetto, sobre las expectativas que tenía, tal vez, en lo más profundo de su corazón. "Yo tenía la esperanza de que él tuviera otras prioridades. Pero fue un deseo mío sabiendo que él me había dicho que eso no iba a pasar”.

Juana Repetto tiene tres hijos varones: Toribio, Belisario y Timoteo.

Juana Repetto tiene tres hijos varones: Toribio, Belisario y Timoteo.

LA POSTURA DE JUANA SOBRE LAS DECISIONES DEL PAPÁ DE SUS HIJOS

“No estoy de acuerdo, yo no podría nunca estar lejos de mis hijos”, reflexionó Juana, con total honestidad, en sus dichos, sobre su postura ante la maternidad. "Cada uno tiene el vínculo que quiere y eligió, partiendo de la base de que una pone el cuerpo para tenerlo, ya ahí te cambia un montón”.

“Hoy las minas laburamos, volvemos, e igual te seguís ocupando de la comida, del pediatra… Yo si no laburo, no cobro y no le puedo pagar el colegio al chico y a la niñera para que yo pueda salir a trabajar. A la distancia hacen videollamada (sobre la forma en que se comunican padre e hijos), pero cuando está, está. Desde que estamos separados, está mucho más presente”.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados