Tony "TC" Coleman, legendario baterista de B.B. King, vuelve a la Argentina

"Era mi hermano" dijo Coleman años después sobre "el Carpo". El último gran proyecto que Pappo realizó junto a Tony fue "Tributo a B.B. King", un show en vivo grabado en Buenos Aires en noviembre de 2004, meses antes de la muerte del Carpo. Ese disco, hecho en Argentina, es el testimonio final de una hermandad entre el blues local y el blues internacional.

Los músicos que acompañarán a "TC" serán: Víctor Sanders -Bajo/Contrabajo/Dirección-, Dizzy Espeche -Guitarra-, Pehuén Innocenti -Teclados/Piano/Voz y Ale Yaques -Armónica-.

Las bandas invitadas

The Missouri Ramblers: A lo largo de tres años, The Missouri Ramblers llevó su música a los escenarios de la Ciudadde Buenos Aires y alrededores, logrando hacer clásicos del rock y el blues que se sientan más actuales que nunca. Su sonido equilibra las influencias clásicas con las improntas de nuevos artistas del blues y el rock & roll. En cada acorde y en cada shuffle, artistas como los Rolling Stones dialogan con los Black Crowes; Stevie Ray Vaughan se cruza con John Mayer y Rory Gallagher une sus riffs a los de Joe Bonamassa.

Los Rompeblues: Surgidos del asfalto y el sentimiento del barrio en junio de 2025, "LOS ROMPEBLUES" nacen con una misión clara: rescatar la esencia más pura y visceral del blues eléctrico. Son un viaje directo a los clubes del South Side de Chicago, pero con la garra y el aguante del conurbano bonaerense y eso transforma al sonido en algo crudo, potente y original. "Nuestra música rinde homenaje a los maestros que lo empezaron todo. Desde el magnetismo de Muddy Waters y la agresividad rítmica de Little Walter, hasta la ferocidad salvaje de Howlin' Wolf y el virtuosismo eléctrico de Buddy Guy.