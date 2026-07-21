Tony "TC" Coleman, legendario baterista de B.B. King, vuelve a la Argentina

Hace 33 años, Pappo subió al escenario del Madison Square Garden invitado por B.B. King y el baterista que lo acompañó esa noche fue Tony Coleman.
"TC" Coleman no es un baterista más, es una leyenda viva del blues, con una carrera de más de cuatro décadas sobre los escenarios más importantes del planeta. Durante 20 años fue el hombre detrás del ritmo de B.B. King, perfeccionando un estilo inconfundible que combina potencia, precisión y profundidad musical.
El sábado 29 de agosto será una jornada inolvidable, porque con motivo de la inauguración de Búnker.777, el histórico baterista se presentará con la banda "Los Aerophonicos" a partir de las 21 en el Auditorio de La Moreno -25 de mayo 110, Bernal, Pcia de Bs. As.-, pero antes contará con otras dos bandas argentinas invitadas “Los RompeBlues” y “The Missouri Ramblers”.
La programación comenzará por la tarde con la proyección del corto "Familia 73" y del largometraje "Algo ha Cambiado: un viaje quijotesco al Pappo's Blues", con la presencia de su director Sergio “Chapete” Bonacci Lapalma. Además, en la plaza, habrá una expo de motos y autos para recorrer antes del ingreso.
Tony "TC" Coleman fue, durante 20 años, el baterista del genial guitarrista de blues B.B. King. Ha compartido escenario con Pappo, Albert King, Freddie King, Buddy Guy, Slash (GN'R), Carlos Santana, Stevie Wonder, James Brown, Ray Charles, Etta James y Stevie Ray Vaughan, entre otras grandes figuras. Regresará a la Argentina en una gira que conmemora aquella noche del 10 de agosto de 1993 en el Madison Square Garden, cuando tocó junto a B.B. King, y Pappo subió al escenario.
"Era mi hermano" dijo Coleman años después sobre "el Carpo". El último gran proyecto que Pappo realizó junto a Tony fue "Tributo a B.B. King", un show en vivo grabado en Buenos Aires en noviembre de 2004, meses antes de la muerte del Carpo. Ese disco, hecho en Argentina, es el testimonio final de una hermandad entre el blues local y el blues internacional.
Los músicos que acompañarán a "TC" serán: Víctor Sanders -Bajo/Contrabajo/Dirección-, Dizzy Espeche -Guitarra-, Pehuén Innocenti -Teclados/Piano/Voz y Ale Yaques -Armónica-.
The Missouri Ramblers: A lo largo de tres años, The Missouri Ramblers llevó su música a los escenarios de la Ciudadde Buenos Aires y alrededores, logrando hacer clásicos del rock y el blues que se sientan más actuales que nunca. Su sonido equilibra las influencias clásicas con las improntas de nuevos artistas del blues y el rock & roll. En cada acorde y en cada shuffle, artistas como los Rolling Stones dialogan con los Black Crowes; Stevie Ray Vaughan se cruza con John Mayer y Rory Gallagher une sus riffs a los de Joe Bonamassa.
Los Rompeblues: Surgidos del asfalto y el sentimiento del barrio en junio de 2025, "LOS ROMPEBLUES" nacen con una misión clara: rescatar la esencia más pura y visceral del blues eléctrico. Son un viaje directo a los clubes del South Side de Chicago, pero con la garra y el aguante del conurbano bonaerense y eso transforma al sonido en algo crudo, potente y original. "Nuestra música rinde homenaje a los maestros que lo empezaron todo. Desde el magnetismo de Muddy Waters y la agresividad rítmica de Little Walter, hasta la ferocidad salvaje de Howlin' Wolf y el virtuosismo eléctrico de Buddy Guy.
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