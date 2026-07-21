Gran Hermano Generación Dorada: Emanuel Di Gioia es el nuevo eliminado

La rivalidad entre Solange Abraham y Emanuel Di Gioia no nació de un día para el otro. Al inicio de Gran Hermano Generación Dorada, ambos se unieron por su pasado común en el reality y formaron el grupo "F4” junto a Eduardo Carrera y Cinzia Francischiello.

El quiebre se produjo cuando Sol se fue de intercambio a La Casa de los Famosos. y al regresar, encontró que Emanuel y Eduardo habían empezado a jugar sin ella, entonces ella se aisló y la relación con su excompañero nunca se recuperó del todo.

Pero, a pesar de las peores peleas -incluyendo derechos a réplica muy duros y acusaciones cruzadas de traición-, ambos se mostraron respeto en momentos clave: Emanuel la bancó cuando Sol enfrentó a Titi Tcherkaski, y ella lo apoyó cuando él habló del maltrato de su padre.