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Gran Hermano Generación Dorada: Emanuel Di Gioia es el nuevo eliminado

Un mano a mano final que enfrentó a las dos jugadores que surgieron del reality en su edición de 2011. La conmovedora despedida de Emanuel.

En la noche del lunes 20 de julio, en la 22ª Gala de Eliminación de Gran Hermano Generación Dorada, Emanuel Di Gioia quedó eliminado de la casa la caer en un versus con Solange Abraham otra de las históricas del certamen. El público de Telefe decidió su salida del joven de San Martín con el 55,3% de los votos, mientras que la tucumana se salvó con el 44,7%.

El mano a mano enfrentó a dos “leyendas” de la edición 2011 del reality, quienes llegaron a esta instancia con una relación cargada de altibajos, pasando aliados cercanos a rivales.

.Antes de abandonar la casa, Emanuel se quebró, y entre lágrimas le dedicó sus últimas palabras a su hija “Fue un camino recorrido zarpado, gracias por ser parte de esto. Lo hago por mi hija, que es lo mejor que tengo y está afuera, así que ya gané”.

La rivalidad entre Solange Abraham y Emanuel Di Gioia no nació de un día para el otro. Al inicio de Gran Hermano Generación Dorada, ambos se unieron por su pasado común en el reality y formaron el grupo "F4” junto a Eduardo Carrera y Cinzia Francischiello.

El quiebre se produjo cuando Sol se fue de intercambio a La Casa de los Famosos. y al regresar, encontró que Emanuel y Eduardo habían empezado a jugar sin ella, entonces ella se aisló y la relación con su excompañero nunca se recuperó del todo.

Pero, a pesar de las peores peleas -incluyendo derechos a réplica muy duros y acusaciones cruzadas de traición-, ambos se mostraron respeto en momentos clave: Emanuel la bancó cuando Sol enfrentó a Titi Tcherkaski, y ella lo apoyó cuando él habló del maltrato de su padre.

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