La feroz crítica de uno de los hijos de Florencia Peña a Casados con hijos

Si bien Florencia protagonizó muchos éxitos, uno que se mantuvo con el correr de los años y que fue un furor cuando lo llevaron al teatro fue Casados con hijos, la sitcom estadounidense que supieron adaptar a la realidad argentina con tanta efectividad.

videoplayback.mp4

"¿Harías la remake de Casados con hijos interpretando a Coqui?", le preguntó Fernando Dente a Otero en Noche al Dente. Respondió con un contundente "no" y destacó que es verdad que nunca vio el programa.

"La verdad es que me re aburro mirándolo porque es más para viejos. Sorry, chicos", se sinceró Juan ante la sorpresa de Fernando Dente y de la otra invitada al programa, Brenda Di Aloy. "Lo siento. Pero la miré en el teatro y me morí de risa. Estallé", concluyó el joven actor.

flor-pena-y-juan-otero-aseguran-que-su-vida-es-22un-sketch-continuo22-720x1079x1x_crop1697909515813.jpg_1480801792.webp

El inesperado cruce de Fernanda Iglesias y Juan Otero, el hijo de Flor Peña

Fernanda Iglesias y Juan Otero protagonizaron un fuerte ida y vuelta por los comentarios de “la angelita” sobre Florencia Peña. Durante la previa del Cantando 2024, el hijo de la actriz salió en defensa de su madre. Lo cierto es que la disputa empezó por un comentario de Fernanda que molestó al influencer: “Yo a tu mamá, querido, la hice famosa. Le hice muchas notas y le di una manija cuando era chiquita en Clarín”.

“Lo bueno es que vos te hacés famosa hablando mal de los demás, eso está bueno. ¿Sabés que está bueno igual? Que cuando hables de los demás, hables bien de los demás, porque eso habla peor de vos, si todo el tiempo hablás mal de los demás, te lo digo como consejo”, le respondió Otero.

“Te digo la verdad: Es horrible escucharte hablar tan mal de la gente y más cuando te metes con el laburo y el talento de los demás. Cuando hablas de lo exagerada que es mamá y que sé yo... Te pregunto si alguna vez te sentaste a verla en el teatro o viste algo de ella porque me parece que tenés poco conocimiento”, continuó.

A lo que Fernanda le contestó:“Sí, obvio. No habías nacido vos cuando la vi en el teatro, la vi mil veces. En el teatro es muy buena, haciendo televisión no me gusta y tengo derecho”. Sin ánimos de bajar la pelea, Otero continuó: “¿Sabés lo que a mí me molesta? La doble moral. Cuando vos te metés con los demás está todo bien y cuando se meten con vos está todo mal, que eso lo noto mucho en el medio”.

“Yo la puedo criticar todo lo que quiera porque la conozco de pies a cabeza, vos no la conoces nada. (..) A mí lo que me molesta es que hablen mal de ella y después cuando les devuelven se quejen. Bánquensela. Si hablan mal de los demás, bánquense la vuelta, porque es así loco”, sostuvo.

La angelita intentó bajarle el tono a la pelea y le confesó que le cae bien, pero no fue suficiente para Otero, quien cerró la nota contestándole: "A mí me molesta cuando hablan todo el tiempo mal de ella cuando cualquier persona que laburó sabe cómo es".