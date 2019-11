Ayer todos los palos los ligó Amalia Granata, ferviente defensora de Biasotti en el juicio que está a punto de iniciar la hija del empresario por "Abuso sexual agravado por el vínculo" y que involucraría a la misma Granata. Ayer en Confrontados (Canal 9, con Rodrigo Lussich) apareció un testigo que sería clave en los años del supuesto abuso. Raquel Holway, titular de la Ong Alerta Vida, contó que "asesoré a la familia de Andrea del Boca del 2004 al 2009. En autos judiciales de esa época constan los abusos sexuales en la infancia contra Anna Chiara por parte de su padre. Por inoperancia del poder judicial, Ricardo Biassotti está libre".

Holway cargó también contra Amalia Granatay señaló que es la misma Granata que "se inculpa al salir a defender a Biasotti al decir que fue una de las novias. Cada día me da más asco. Era ella la que se metía en la cama con Anna Chiara y Biassotti y la hacían ver películas pornográficas. Por eso, Granata da tantas notas, porque la causa de abuso sexual en la infancia le va directo a ella también #StopPedofilia", remató sin perdón. Y advirtió que no va a parar "hasta que deje la banca. Ella no está en condiciones para asumir el cargo de diputada (por el partido Unite por la Familia y la Vida)". Ayer la mediática lució con orgullo en las redes sociales su diploma de diputada provincial.

Por otra parte, el abogado de su colega Fioribello, Claudio Calabressi, explicó el motivo de porqué su defendido denuncia a Granata por "perjuicios e injurias": "El doctor Fioribello no tiene ningún tipo de antecedentes penales tal como dijo Granata. Pero más allá de que la señora Amalia Granata se esfuerce en difamarlo, no podrá impedir bajo ningún punto de vista que Anna Chiara ejerza su derecho de denunciar a su padre si así lo considera", aseguró en Primiciasya.com.

La denuncia por "abuso sexual" fue convalidada por el actual abogado y amigovio de Andrea Del Boca, Juan Pablo Fioribello. Ayer en Nosotros a la Mañana (El Trece) señaló . "Anna Chiara habló de las aberrantes situaciones que vivió en su infancia vinculadas con su padre y tiene intenciones de hacer una denuncia por abuso sexual agravado"’. Y agregó que en la carta pública de la joven de febrero pasado en la habló de maltrato por parte del padre: "Solo dijo el 10 por ciento" de su calvario.