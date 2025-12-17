MasterChef Celebrity: chispazos entre Susana Roccasalvo y Germán Martitegui

Mientras buscaban consensuar la decisión, Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui coincidieron en que los participantes hicieron superaron holgadamente la prueba "Muy difícil porque fueron todos muy buenos", entonces Donato de Santis llamó primero a la dupla de Andy Chango y Susana Roccasalvo, y si bien les aseguró que estuvieron excelentes, no fue suficiente y se llevaron el delantal negro.

"Fue por muy poquito igual" les aclaró GermánMartitegui, en ese momento la periodista de espectáculos agarró el delantal y no se guardó lo que pensaba "No te lo puedo agradecer porque me parece sumamente injusto, pero bueno, no importa. No estoy de acuerdo en los halagos para que después te den un palo... Yo prefiero que no haya halagos". Su compañero de dupla se sumó al reclamo y dijo "Yo banco a Susana, no me gusta nada, que nos den el negro directo ".

Embed

Luego del reclamo de Susana y Andy, Germán Martitegui llamó a Julia Calvo y Miguel Ángel Rodríguez y directamente les dio los delantales negros mientas se justificaba "Sin halagos, no quieren halagos así que ya está". pero los actores le reclamaron que ellos no habían pedido eso, ellos sí quieren los halagos.

image

"Lo que vamos a hacer es que vamos a preguntar antes qué tipo de devolución quieren y se les va a dar la que tengan ganas ", expresó indignado el jurado y finalmente les dio la esperada devolución de la presentación, pero les aclaró "La verdad que como equipo funcionaron, aún así lamentablemente hay compañeros que cocinaron mejor, pero por muy poco, así que sigan participando, los felicito, este es el camino".

image

Finalmente, el chef pastelero Damián Betular llamó a las dos duplas que quedaban: la del Chino Leunis y Marixa Balli y la de Maxi López e Ian Lucas, para revelar quiénes subirían al balcón. "La pareja que sube al balcón es la pareja de… Chino y Marixa" confirmó y tras darle el delantal negro a la pareja de del exfutbolista y el youtuber, Betular acotó "Ian no está conforme, es un día de no conforme".