La historia de una electricista que transformó su carrera

Bahía Cuadro Cárdenas recordó las dificultades que enfrentó para ingresar al área de mantenimiento industrial, habló de los prejuicios que vivió y dejó un mensaje sobre seguridad eléctrica.
Bahía Cuadro Cárdenas aseguró que llegó a la electricidad por necesidad, después de que distintas empresas no la incorporaran al área de mantenimiento industrial. Hoy trabaja como electricista, da clases en escuelas técnicas y utiliza las redes sociales para difundir contenidos vinculados con la seguridad eléctrica.
Durante una entrevista en Aura Stream repasó el recorrido que hizo hasta consolidar su carrera y recordó las dificultades que atravesó al inicio. "Yo quería trabajar en el rubro técnico. La industria me rechazaba por ser mina", contó.
Sin embargo, afirmó que el escenario fue cambiando y, actualmente, recibe propuestas laborales de empresas que antes no la habían contratado. "Hay un montón de empresas que hoy rechazo, que en su momento me habían rechazado a mí", expresó.
Además de realizar instalaciones eléctricas, Bahía desarrolla contenido en TikTok e Instagram bajo el nombre Profe Bahía. Allí explica conceptos técnicos, brinda recomendaciones para evitar accidentes e intenta acercar información sobre un rubro que, según señaló, todavía tiene poco espacio de difusión. También recordó algunas experiencias vinculadas con los prejuicios que enfrentó durante sus primeros años de trabajo.
Más allá de su historia personal, Bahía aprovechó la entrevista para remarcar la importancia de trabajar con responsabilidad y conocer los riesgos de la electricidad. Según explicó, el exceso de confianza suele ser uno de los principales factores que derivan en accidentes. "La electricidad da miedo y cuando más la conocés, más miedo da. Cuando enseño, intento transmitir los riesgos, pero el exceso de confianza en el rubro es lo que genera problemas", sostuvo.
En ese sentido, consideró que el temor, cuando está acompañado por formación y conocimiento, puede ser una herramienta para prevenir incidentes. "Bienvenido sea el miedo controlado para incentivar al conocimiento y hacer las cosas como corresponden", afirmó.
Además, llamó a reforzar la difusión de información sobre prevención y aseguró que los profesionales del sector tienen un rol clave. "Lo digo siempre que puedo: la mayor razón de incendio en Argentina es provocada por la electricidad. Hay poca información y eso es responsabilidad nuestra, de los profesionales, no de nuestros clientes", concluyó.
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