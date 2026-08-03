La historia de una electricista que transformó su carrera

Más allá de su historia personal, Bahía aprovechó la entrevista para remarcar la importancia de trabajar con responsabilidad y conocer los riesgos de la electricidad. Según explicó, el exceso de confianza suele ser uno de los principales factores que derivan en accidentes. "La electricidad da miedo y cuando más la conocés, más miedo da. Cuando enseño, intento transmitir los riesgos, pero el exceso de confianza en el rubro es lo que genera problemas", sostuvo.

En ese sentido, consideró que el temor, cuando está acompañado por formación y conocimiento, puede ser una herramienta para prevenir incidentes. "Bienvenido sea el miedo controlado para incentivar al conocimiento y hacer las cosas como corresponden", afirmó.

Además, llamó a reforzar la difusión de información sobre prevención y aseguró que los profesionales del sector tienen un rol clave. "Lo digo siempre que puedo: la mayor razón de incendio en Argentina es provocada por la electricidad. Hay poca información y eso es responsabilidad nuestra, de los profesionales, no de nuestros clientes", concluyó.