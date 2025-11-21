Espectáculos |

Tremenda confesión de Moria Casan

"La One" explicó qué no le gustan Los Beatles porque le recuerdan una situación muy dolorosa que atravesó cuando era menor de edad.

Moria Casán volvió a sorprender al desnudar momentos desconocidos de su historia personal en una entrevista al programa radial "Vuelta y Media" que conducen Sebastián Wainraich, Julieta Pink y Pablo Fábregas, por FM Urbana Play.

A diez días de su debut con su programa "La Mañana con Moria" por El Trece -comenzó el lunes 10 de noviembre-, la famosa "Lengua Karateca" habló con crudeza sobre los abortos a los que se sometió cuando era menor de edad.

“Iba sola a sacarme cosas para no tener una familia. Solita. ¿Se entendió? Era duro eso. Así era yo a los 17” declaró sin filtros, describiendo situaciones que condicionaron su vínculo emocional y hasta su relación con la música.

Moria abortos

Aunque estaba en pareja, Moria explicó que esas situaciones traumáticas decidía atravesarlas en absoluto secreto “Yo a mi pareja no le decía nada de nada. No se enteraba nadie de lo que me pasaba”.

La actriz y conductora reconoció que aquellos años fueron emocionalmente devastadores para ella “Yo lloré mucho de los 13 o 14 años hasta los 18. No me podía dormir si no lloraba. Mi cabeza no la podía parar”.

Con su estilo característico, la "One" explicó cómo vivió momentos marcaron su vida para siempre “Experimentaba dos cosas húmedas, la bombacha por las hormonas y las lágrimas por lo que me pasaba. Me estaba construyendo”.

Moria Galmarini

Para cerrar el tema, la conductora de "La mañana con Moria" explicó algo muy particular que le pasa con un legendario grupo musical “Por eso odio a los Beatles, siempre me subía a un taxi y sonaba una canción de ellos. Yo venía de una pérdida".

