Tini Stoessel reapareció en los escenarios: "Estoy más firme que nunca"

La cantante argentina retomó los concierto de su gira, dejó en claro que no abandonará su carrera artística y agradeció a su círculo íntimo por contenerla.
El miércoles 2 de septiembre, con más de 40 minutos de demora por la lluvia en el Arena Guadalajara de Jalisco, México, Tini Stoessel reabrió la etapa latinoamericana del Futttura World Tour. Sin nombrar a Alejandro Stoessel y sin cantar “Pa” ni “Ángel”, los dos temas de Un mechón de pelo" que le había dedicado y tampoco sonó “La original”, la canción que hizo en dúo con Emilia Mernes.
Frente al público, la cantante argentina habló sobre el conflicto familiar y aclaró como será su futuro “Quiero que sepan que no me voy a ir, que me voy a quedar, que estoy más firme que nunca, más feliz que nunca, con mi equipo, mis amigas de toda la vida y con el amor de mi vida” y pidió un aplauso para Rodrigo De Paul. En ese momento los fans le gritaron “No estás sola” y Tini no pudo evitar quebrarse de emoción.
La omisión de estos temas musicales en la setlist no es un detalle menor, ya que “Pa” y “Ángel” formaban parte de todos los shows anteriores de la gira, y estaban dedicadas a su padre Alejandro Stoessel, lo que confirmaría de manera indirecta el estado de su relación actual.
El contexto continua siendo el mismo que circula desde fines de agosto, cuando la cantante solicitó una auditoría sobre las sociedades que facturan giras, discos, audiovisuales y publicidades que figuran a nombre del padre y exmanager. Las versiones indican que ella no tenía acceso directo ni control de los fondos y que Alejandro Stoessel dejó de representarla hace varios meses.
Durante el concierto, Tini no hizo referencias de dinero ni de juicio en el escenario, solo habló de quedarse. Por su parte, sus padres -Mariana Muslera y Alejandro- hablaron de “difamaciones y agresiones”.
El show arrancó con un video de su carrera y ella bajando en arnés con “El cielo”, una espectadora le tiró una muñeca vestida de novia, la cantante se la mostró a De Paul y se probó un velo.
El Futttura World Tour continuará el 4 de septiembre en Arena CDMX y el 7 en Monterrey, después Costa Rica, El Salvador, Panamá, Colombia, Ecuador. En Guadalajara no había agotado por lo que se realizó una promoción de 2x1.Dónde ver los videos
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