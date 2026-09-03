La promesa que hizo Andrea Rincón, a dos meses de casarse: "No tendré sexo hasta que..."

RINCÓN PARTIRÁ SU BODA EN DOS

Andrea eligió que la fecha para casarse por civil sea la de mediados de noviembre porque coincide con el día en que una amiga le habló, por primera vez, de Dios. “No me lo olvido más. También es el cumpleaños de mi abuela Ñata, que vive rezando por mí y siempre quiso que me casara", contó, la actriz.

Y luego del verano, ya en el mes de marzo, Rincón se unirá con su amor, por iglesia. “Creo que será el 7, porque quiero que sea domingo, mi día favorito, y hacer la fiesta. Siempre soñé con el casamiento. Es un gran anhelo. Formar una familia es mi sueño. Y creo que él es el adecuado para hacerlo. Es la persona que me trajo Dios para que lo haga”.