La promesa que hizo Andrea Rincón, a dos meses de casarse: "No tendré sexo hasta que..."

La actriz vive la previa de su casamiento con una firme promesa que planea cumplir. Practicar el celibato hasta pasar por el Registro Civil.
En dos meses y medio, Andrea Rincón se convertirá en una mujer casada. Pero, hasta ese entonces, practicará el celibato. Y explicó la razón que la llevó a tomar la decisión de no intimar con su pareja, hasta ese entonces. "Es como una obediencia. Una manera de agradecer".
"Prometí no hacer el amor hasta casarme", aseguró, Andrea, en la previa en lo que será su paso por el registro civil con Mauricio Corrado, de cincuenta y tres años. “¿Por qué me caso? Aprendí a amar bien. Hubo idas y vueltas, pero cuando vino el miedo y traté de romper todo, él se mantuvo ahí. Logró atravesar esa coraza que tenía".
"Y también porque es la persona que mejor amé. Lo pude perdonar mucho. Y creo que él también a mí. Quiero llegar al altar sin relaciones sexuales. ¿Por qué? Como una obediencia. Como una manera de agradecerle a Dios todo lo que hizo por mí, de agradecerle de dónde me sacó".
"También para bendecir el matrimonio. Siempre le pedía a Dios un compañero que me ame, que sea fiel. Algo distinto a lo que yo veo en el mundo", se sinceró, Rincón, sobre el motivo que la llevará a dar el gran paso, el próximo diecinueve de diciembre, junto a Corrado.
Andrea eligió que la fecha para casarse por civil sea la de mediados de noviembre porque coincide con el día en que una amiga le habló, por primera vez, de Dios. “No me lo olvido más. También es el cumpleaños de mi abuela Ñata, que vive rezando por mí y siempre quiso que me casara", contó, la actriz.
Y luego del verano, ya en el mes de marzo, Rincón se unirá con su amor, por iglesia. “Creo que será el 7, porque quiero que sea domingo, mi día favorito, y hacer la fiesta. Siempre soñé con el casamiento. Es un gran anhelo. Formar una familia es mi sueño. Y creo que él es el adecuado para hacerlo. Es la persona que me trajo Dios para que lo haga”.
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