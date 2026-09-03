Los estrenos que llegan al cine esta semana: seis películas para todos los gustos

Un virus que cambia las reglas en Colony: Zona Cero

El terror llega con Colony: Zona Cero, producción surcoreana dirigida por Yeon Sang-ho, realizador conocido por películas como Invasión zombie. La historia comienza durante una conferencia de biotecnología, cuando un virus de rápida mutación se libera y provoca el aislamiento del lugar.

A medida que el contagio avanza, los infectados comienzan a evolucionar de formas impredecibles. Un grupo de sobrevivientes deberá intentar escapar mientras las condiciones dentro del recinto cambian constantemente. La película combina acción y terror, tiene una duración de 123 minutos y cuenta con Jun Ji-hyun, Koo Kyo-hwan, Ji Chang-wook y Shin Hyun-been, entre otros.

Un padre frente al duelo en Esa cosa con alas

Esa cosa con alas propone una historia de drama psicológico protagonizada por Benedict Cumberbatch. El film sigue a un padre que queda al cuidado de sus dos hijos pequeños después de la muerte repentina de su esposa.

En medio del duelo, una presencia extraña comienza a aparecer en el departamento familiar. El relato combina la pérdida y la dificultad para reconstruir la vida cotidiana con elementos que se mueven entre lo real y lo imaginario.

La película está dirigida por Dylan Southern, dura 98 minutos y cuenta también con David Thewlis, Sam Spruell y Vinette Robinson. Está basada en la novela gráfica de Max Porter .

Un secuestro que lleva una negociación al límite

En La negociación, Bill Skarsgård y Dacre Montgomery encabezan un drama basado en un caso real ocurrido en Estados Unidos en 1977.

La historia comienza cuando Anthony G. “Tony” Kiritsis irrumpe en el despacho de Richard O. Hall, presidente de una compañía hipotecaria, y lo toma como rehén. Kiritsis reclama cinco millones de dólares, que no se presenten cargos en su contra y una disculpa por lo que consideraba una deuda.

La película reconstruye el enfrentamiento y la tensión entre el secuestrador, el rehén y las autoridades. Tiene una duración de 104 minutos

Terminator 2 vuelve a la pantalla grande

Uno de los regresos más reconocibles de la semana será el de Terminator 2: El juicio final, que vuelve a los cines por su 35° aniversario.

La película dirigida por James Cameron retoma la historia de Sarah Connor y su hijo John. Once años después de los acontecimientos de la primera película, John se convierte en el objetivo de un nuevo Terminator, el T-1000, mientras otro cyborg es enviado desde el futuro para protegerlo.

El elenco principal está integrado por Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong y Robert Patrick. La película dura 133 minutos .

Madoka Magica regresa al cine

La animación japonesa también tiene espacio en la cartelera con Puella Magi Madoka Magica: La película - Parte 1. La película recupera la historia de Madoka Kaname, una estudiante que recibe de la criatura Kyubey la posibilidad de cumplir un deseo a cambio de convertirse en una chica mágica y enfrentarse a las brujas.

La primera película tiene una duración de 130 minutos . La proyección forma parte de un recorrido cinematográfico que continuará durante septiembre con las siguientes películas de la saga, antes del estreno de Walpurgisnacht Rising, previsto para octubre.