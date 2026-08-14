La lágrimas de Alejandra Maglietti porque amenazaron de muerte a su bebé, de un año

MAGLIETTI CELEBRÓ EL PRIMER AÑO DE SU HIJO

Alejandra celebró el primer añito de Manuel, su hijito, en redes sociales, compartiendo un video en donde se los ve al baby en primer plano, con su descomunal belleza, sobre los brazos de su mamá.

Y sobre el posteo, en Instagram, Maglietti le dedicó unas tiernas palabras a su pequeño: "feliz primer cumple al bebé más chiquitito de la banda", publicó, la también abogada.