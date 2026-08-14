La lágrimas de Alejandra Maglietti porque amenazaron de muerte a su bebé, de un año

La panelista vivió un mal mal momento con su bebé y un perro pitbull. "Estoy angustiada, la pasé re mal".
Alejandra Maglietti atraviesa horas sensibles. Un episodio que tuvo como protagonistas a su bebé y un perro, le quitó el sueño tras invadirla de preocupación. Con lágrimas en los ojos, la comunicadora contó lo detalles del desagradable episodio que le tocó vivir a su niño, y por el cual ella está muy alarmada. Fue a raíz de un cruce que la panelista tuvo con el perro, sin bozal, en el ascensor. Publicó la situación en X y la gente, entre los mensajes que le dedicaron como respuesta, amenazaron de muerte a su bebé.
"Estoy sacada, pasada... Hace bastante que un vecino tiene un perro que es un Pitbull, que se mete al ascensor sin ponerle el bozal. Me asusto y me molestó la falta de respeto de la no convivencia, por parte de su dueño. Él tiene la responsabilidad de ponerle un bozal, en lugares comunes. Tenía el teléfono a mano y me descargué en X", contó, Alejandra.
“Un portal juntó mis publicaciones y puso el título de que llamo a prohibir la raza. Entonces, la gente me empezó a decir de todo. Entre esas cosas, la amenza a mi hijo. No quiero que mi integridad ni la de mi hijo dependa de la buena voluntad de un tipo que no es capaz de respetar a los demás con las medidas de cuidado adecuadas”, expresó, Alejandra, entre lágrimas, al contar el episodio que vivió con una mascota, un perro Pitbull, considerado para muchos como "una raza peligrosa".
"Amenazaron a mi hijo (su bebito que acaba de cumplir el primer año de vida)", aseguró, Maglietti, al aire de Story Time, programa en el que trabaja en el streaming Bondi Live. "Fue anoche. Estoy angustiada porque soy mamá primeriza. Es la primera vez que me pasa, que amenazan de muerte a mi hijo, tiene un año, la pasé re mal”.“La pasé horrible, todavía estoy angustiada. ¿Tanto por una boludez? ¿Qué les pasa por la cabeza? Me pareció muy heavy. Eran las 4 de la mañana y no me podía dormir. Por ahí estoy exagerando, pero no estoy acostumbrada”, compartió, la también panelista de BTV, en la noches de América. "
Alejandra celebró el primer añito de Manuel, su hijito, en redes sociales, compartiendo un video en donde se los ve al baby en primer plano, con su descomunal belleza, sobre los brazos de su mamá.
Y sobre el posteo, en Instagram, Maglietti le dedicó unas tiernas palabras a su pequeño: "feliz primer cumple al bebé más chiquitito de la banda", publicó, la también abogada.
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