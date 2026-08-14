Cómo Marta Fort descubrió que el aceite de oliva es caro: "Una mujer robaba un frasco"

¿MARTA ESTÁ DE NOVIA?

Marta sorprendió a sus seguidores al revelar que está conociendo a Juan Manuel Ramírez, el joven que resultó elegido entre los que participaron del concurso para ser su novio. Fue él quien tomó la iniciativa para escribirle antes de que ella viajara a Miami, en tiempos de la compa del mundo. A partir de ese mensaje comenzaron a verse y terminaron compartiendo unas vacaciones.

Aunque Fort dejó en claro que todavía no son novios, sí confirmó que el vínculo avanza. Según contó, después de encontrarse en Miami decidieron recorrer distintos destinos juntos, entre ellos Atlanta y Las Vegas.