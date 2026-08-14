Cómo Marta Fort descubrió que el aceite de oliva es caro: "Una mujer robaba un frasco"

La joven influencer contó en una experiencia de supermercado que la "marcó" para siempre, sobre el elevado valor del producto alimenticio.
Marta Fort reveló los "entretelones" de cómo se enteró de que el aceite de oliva es un producto alimenticio de costo. La joven contó que vivió una "experiencia" como cajera de supermercado y que, en ese contexto, entendió que el producto suele tener un precio elevado. "No lo sabía".
"Si cumplí un sueño... ¿Viste que de chica uno quiere lo que no tiene? Había muchas chicas que jugaban con la mansión de la Barby y yo jugaba con la caja registrado de Barby. A mí me encantaba el titin titin, el ser cajera", contextualizó Marta, sobre su anécdota personal, invitada a Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini en las noches de El 13.
"Y lo cumplí...fui cajera de Día. te lo juro por Dios. Jugaba con la gente, con las señoras. Es más, la vi a una señora chorearse un aceite de oliva. Y se lo dije", contó Fort, sobre su acción contra el delito. "Encanutaba con la bolsita y le digo ´a ver, mostráme la bolsita´. La muestra y le dije ´un aceite de oliva´", recordó, la hija del exempresario chocolatero.
"Ahí aprendí que el aceite de oliva es caro, no lo sabía. Pensá que la última vez que yo fui a un supermercado, se usaban los cupones. Yo compro todo por la app. Ahora me cocino algunas cosas porque, desde septiembre del año pasado, vivo sola", compartió, la joven influecer.
Marta sorprendió a sus seguidores al revelar que está conociendo a Juan Manuel Ramírez, el joven que resultó elegido entre los que participaron del concurso para ser su novio. Fue él quien tomó la iniciativa para escribirle antes de que ella viajara a Miami, en tiempos de la compa del mundo. A partir de ese mensaje comenzaron a verse y terminaron compartiendo unas vacaciones.
Aunque Fort dejó en claro que todavía no son novios, sí confirmó que el vínculo avanza. Según contó, después de encontrarse en Miami decidieron recorrer distintos destinos juntos, entre ellos Atlanta y Las Vegas.
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