Los invitados al PH de Andy Kusnetzoff

Segundo programa de la octava temporada de "PH, Podemos Hablar". Enterate quienes serán convocados al tradicional punto de encuentro del ciclo de Telefe.
"PH, Podemos Hablar", el ciclo de entrevistas y debate conducido por Andy Kusnetzoff, continúa su octava temporada en Telefe este sábado 15 de agosto a las 21:30, con la participación de Santi Talledo, Evangelina Anderson, Benjamín Vicuña, Lizy Tagliani y Pablo Giralt.
Tras el regreso exitoso del fin de semana pasado -promedió 9,5 puntos de rating, con picos de 10,5, convirtiéndose en lo mas visto del día-, la producción armó una nueva mesa con perfiles diversos del espectáculo, el streaming, el modelaje, la actuación y el periodismo deportivo.
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