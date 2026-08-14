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Los invitados al PH de Andy Kusnetzoff

Segundo programa de la octava temporada de "PH, Podemos Hablar". Enterate quienes serán convocados al tradicional punto de encuentro del ciclo de Telefe.

"PH, Podemos Hablar", el ciclo de entrevistas y debate conducido por Andy Kusnetzoff, continúa su octava temporada en Telefe este sábado 15 de agosto a las 21:30, con la participación de Santi Talledo, Evangelina Anderson, Benjamín Vicuña, Lizy Tagliani y Pablo Giralt.

Tras el regreso exitoso del fin de semana pasado -promedió 9,5 puntos de rating, con picos de 10,5, convirtiéndose en lo mas visto del día-, la producción armó una nueva mesa con perfiles diversos del espectáculo, el streaming, el modelaje, la actuación y el periodismo deportivo.

ADEMÁS: El nuevo trabajo de Lizy Tagliani lejos de la tevé: ahora es corredora inmobiliaria

  • Santi Talledo: actor, streamer y una de las voces fijas de "Nadie Dice Nada" en Luzu TV. En los últimos meses combinó su actividad digital con proyectos vinculados a la salud mental (como el podcast "Cero Miligramos", declarado de interés comunicacional), además de mostrar su casa y su rutina de streaming. También mantiene presencia en series y contenidos especiales.
  • Evangelina Anderson, modelo e influencer, actual panelista de "Cortá por Lozano" en Telefe. Recientemente regresó a Buenos Aires tras una temporada de vacaciones en Europa. Tras su separación de Martín Demichelis, mantiene una activa presencia mediática y empresarial.
  • Benjamín Vicuña, el actor chileno con una consolidada carrera en Argentina, actualmente protagoniza la version teatral de "Secreto en la Montaña" junto a Esteban Lamothe. Vive en Buenos Aires y continúa alternando proyectos escénicos y audiovisuales.
  • Lizy Tagliani a sus 55 años, se alejó parcialmente de la televisión abierta y el streaming (tras su paso por "La Peña de Morfi" y Olga) para enfocarse en el teatro (es una de las protagonista del musical "Annie") y en un nuevo emprendimiento: relanzó la inmobiliaria Clemeno Propiedades By Lizy en Adrogué, su barrio. Además, sigue avanzando en sus estudios de Derecho.
  • Pablo Giralt, el reconocido relator y periodista deportivo (voz destacada de las transmisiones de la Selección y del fútbol local en Telefe, TNT Sports y otros medios), llega en un momento de alta exposición. Tras el Mundial 2026, confirmó que se prepara para participar en la nueva temporada de "MasterChef Celebrity" en Telefe.

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