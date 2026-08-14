El ex de Romina Gaetani, acusado de violencia de género, rompió el silencio: "Tenía ataques de ira"

El ex de la actriz contó, por primera vez, como fue la relación entre ellos y qué pasó el día que terminó interviniendo la policía, que derivó en una denuncia por agresiones físicas.
En los últimos días, Luis Cavanagh se presentó ante la justicia para prestar prestar declaración a partir de la denuncia que le hizo Romina Gaetani, su expareja, por Violencia de género, el último verano. Y, a consecuencia, se animó a, después de medio año, romper el silencio en tevé, y hablar por primera vez sobre los que fueron sus 2 años de relación con la actriz. Y contar lo que pasó el día que la policía terminó en su domicilio, tras un llamado desesperado, en su casa de la zona de Pilar.
"El día que le dije que no quería estar más porque me mintió y yo solo quería una relación verdadera. Se lo dije y me quedé arrinconado pensando que iba a tener un ataque de ira, como la primera vez, pero no. Agarró sus cosas y se fue". comenzó a relatar Luis, en el estudio de LAM, el programa de Angel De Brito, en América, sobre la última de las tres veces en que le propuso a la actriz terminar con el vínculo amoroso que los unía.
"Me tiré a la pileta y cuando salgo veo su auto dando vueltas alrededor de mi casa, entonces entré y me encerré. Me fui a mi cuarto, de arriba. Vino y empezó a golpear con mucha fuerza una ventana de doble vidrio. Bajé porque lo iba a romper y, si lo rompía, se iba a cortar y desangrarse", continúo, con su versión de los hechos Cavanagh, quien asegura tener todos sus dichos documentados en las cámaras de seguridad que tiene en su casa y que registraron todo lo sucedido.
"Le abrí y no me imaginé que iba a volver a revolearme sillas, algo que para mí es mortal (lo define así por un episodio de salud que tuvo tiempo atrás y que, un golpe en la zona de la cabeza, podría producirle una herida mortal)", contó, el empresario, que supo estar en pareja con la actriz. Acto seguido, el aseguró que el contacto físico que, en ese momento, de tomarla de las manos y de los pies, tuvo con ella fue con el objetivo de frenar piñas y patas, ejercidas en su contra.
"Le salvé la vida dos veces y me salvé de que me matara. Desde arriba la escucho hablar con una amiga que le decía que llamara al 911. Bajé, me arrodillé y le dije que no llamara al 911. Solicité a la justicia que declare la psicóloga de pareja que supo atenderlos (cuando intentaron hacer terapia juntos), para que cuenta sobre todas las agresiones que tuve de Romina", manifestó, Luis.
"Jamás golpeé a una mujer en mi vida. No tengo ninguna denuncia de nada. Digo toda la verdad y tengo toda la verdad. Sé lo que pasó. Me gustaría que esto termine. Me encantaría que ella pida perdón, sería genial. Esto nos está haciendo mucho mal. Imagino que a ella también, no lo sé porque no tengo contacto", expresó, Cavanagh. "Ella sabe que no le pegué. No me podés hacer esto porque te quedaste enojada o porque no me pudiste pegar. Es muy malo". No doy más", cerró, el empresario.
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