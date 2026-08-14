El ex de Romina Gaetani, acusado de violencia de género, rompió el silencio: "Tenía ataques de ira"

Romina y Luis Cavanagh estuvieron en pareja durarante casi dos años. Blanquearon su relación públicamente, a fines del 2023.

EL TESTIMONIO DE CAVANAGH

"Le salvé la vida dos veces y me salvé de que me matara. Desde arriba la escucho hablar con una amiga que le decía que llamara al 911. Bajé, me arrodillé y le dije que no llamara al 911. Solicité a la justicia que declare la psicóloga de pareja que supo atenderlos (cuando intentaron hacer terapia juntos), para que cuenta sobre todas las agresiones que tuve de Romina", manifestó, Luis.

"Jamás golpeé a una mujer en mi vida. No tengo ninguna denuncia de nada. Digo toda la verdad y tengo toda la verdad. Sé lo que pasó. Me gustaría que esto termine. Me encantaría que ella pida perdón, sería genial. Esto nos está haciendo mucho mal. Imagino que a ella también, no lo sé porque no tengo contacto", expresó, Cavanagh. "Ella sabe que no le pegué. No me podés hacer esto porque te quedaste enojada o porque no me pudiste pegar. Es muy malo". No doy más", cerró, el empresario.